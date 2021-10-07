От ЭДО не отвертеться: его вписали в планы властей

В ближайшие 10 лет власти будут продвигать ряд инициатив, среди которых – развитие электронного документооборота. Ответственным за это направление назначили Минцифры.

Распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.

Как объяснили в кабмине, стратегические инициативы — это проекты, которые принесут пользу людям и экономике страны.

Инициативы, включенные в перечень, распределены по шести направлениям:

социальная сфера;

строительство;

экология;

цифровая трансформация;

технологический рывок;

государство для граждан.

В раздел «Цифровая трансформация» вошли следующие проекты: доступ в Интернет;

цифровой профиль гражданина;

госуслуги онлайн;

электронный документооборот;

подготовка кадров для ИТ.

Ответственным за реализацию этих инициатив назначено Минцифры.

Что интересно — у налоговиков развитие электронного документооборота среди приоритетных задач. Вместе с присоединением налогоплательщиков к налоговому мониторингу.

А в разделе «Государство для граждан» всего одна инициатива — клиентоцентричность.