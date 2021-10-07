Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

От ЭДО не отвертеться: его вписали в планы властей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

В ближайшие 10 лет власти будут продвигать ряд инициатив, среди которых – развитие электронного документооборота. Ответственным за это направление назначили Минцифры.

Распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.

Как объяснили в кабмине, стратегические инициативы — это проекты, которые принесут пользу людям и экономике страны.

Инициативы, включенные в перечень, распределены по шести направлениям:

  • социальная сфера;
  • строительство;
  • экология;
  • цифровая трансформация;
  • технологический рывок;
  • государство для граждан.

В раздел «Цифровая трансформация» вошли следующие проекты:

  • доступ в Интернет;
  • цифровой профиль гражданина;
  • госуслуги онлайн;
  • электронный документооборот;
  • подготовка кадров для ИТ.

Ответственным за реализацию этих инициатив назначено Минцифры.

Что интересно — у налоговиков развитие электронного документооборота среди приоритетных задач. Вместе с присоединением налогоплательщиков к налоговому мониторингу.

А в разделе «Государство для граждан» всего одна инициатива — клиентоцентричность.

Подборка полезных мероприятий

Разместить