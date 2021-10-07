От ЭДО не отвертеться: его вписали в планы властей

В ближайшие 10 лет власти будут продвигать ряд инициатив, среди которых – развитие электронного документооборота. Ответственным за это направление назначили Минцифры.
Распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.
Как объяснили в кабмине, стратегические инициативы — это проекты, которые принесут пользу людям и экономике страны.
Инициативы, включенные в перечень, распределены по шести направлениям:
- социальная сфера;
- строительство;
- экология;
- цифровая трансформация;
- технологический рывок;
- государство для граждан.
В раздел «Цифровая трансформация» вошли следующие проекты:
- доступ в Интернет;
- цифровой профиль гражданина;
- госуслуги онлайн;
- электронный документооборот;
- подготовка кадров для ИТ.
Ответственным за реализацию этих инициатив назначено Минцифры.
Что интересно — у налоговиков развитие электронного документооборота среди приоритетных задач. Вместе с присоединением налогоплательщиков к налоговому мониторингу.
А в разделе «Государство для граждан» всего одна инициатива — клиентоцентричность.