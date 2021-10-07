Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🚗 Транспортный налог хотят заменить топливным сбором

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Транспортный налог начисляется на любой автомобиль, который находится в собственности. Но он не учитывает фактического использования машины. Для восстановления справедливости надо отменить транспортный налог и ввести топливный сбор, считают в Госдуме.

С таким предложением выступает депутат ЛДПР Ярослав Нилов в интервью URA.RU:

«Сегодня работает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь. Зачем мы заставляем людей использовать какие-либо схемы, когда можно сделать так: заправляешься, то есть, ездишь, тогда платишь и будет справедливо».

Схему ухода от уплаты налога депутат Госдумы также назвал — снятие автомобиля с учета, когда он не используется. Для примера он назвал мотоциклы и сезонный транспорт, например, кто-то использует автомобиль только для поездки на дачу и транспорт стоит в гараже всю зиму.

Кроме этого Никол напомнил и о методе распределения налога в бюджет. Причем, о несправедливом методе, по его словам:

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль.

Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо.

Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо».
А как вы считаете? Будет справедливо отменить транспортный налог и ввести топливный сбор?

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».

Подборка полезных мероприятий

Разместить