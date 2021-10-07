🚗 Транспортный налог хотят заменить топливным сбором

Транспортный налог начисляется на любой автомобиль, который находится в собственности. Но он не учитывает фактического использования машины. Для восстановления справедливости надо отменить транспортный налог и ввести топливный сбор, считают в Госдуме.

С таким предложением выступает депутат ЛДПР Ярослав Нилов в интервью URA.RU:

«Сегодня работает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь. Зачем мы заставляем людей использовать какие-либо схемы, когда можно сделать так: заправляешься, то есть, ездишь, тогда платишь и будет справедливо».

Схему ухода от уплаты налога депутат Госдумы также назвал —, когда он не используется. Для примера он назвал мотоциклы и сезонный транспорт, например, кто-то использует автомобиль только для поездки на дачу и транспорт стоит в гараже всю зиму.

Кроме этого Никол напомнил и о методе распределения налога в бюджет. Причем, о несправедливом методе, по его словам:

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль.

Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо.

Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо». А как вы считаете? Будет справедливо отменить транспортный налог и ввести топливный сбор?

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