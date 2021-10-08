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Налоговики не потрудились написать в акте проверки, за что им должны 17 млн

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Рубрика Налоговые проверки
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Инспекторы предоставили акт выездной проверки без описательной части. То есть, перечислили все мероприятия налогового контроля, предложили уплатить 17 млн. А на основании чего — непонятно. И приложений к акту никаких.

Рассказала налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» на своей странице в Facebook.

«Вчера одна московская инспекция нас очень удивила. Прислала клиенту акт выездной налоговой проверки и извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки.

А в описательной части акта что? А ничего. Совсем ничего. Вводная часть имеется: перечислены на пяти листах проведенные мероприятия налогового контроля, итоговая тоже: предлагается заплатить 17 млн. А в честь чего? Сие неведомо.

В графе «Приложения» смелой рукой поставлен 0. Именно такое количество материалов проверки и приложено к Акту.

  • Маша Лоецкая предположила, что видимо, инспекторы немного в будущем, когда можно будет только предъявлять сумму и никто ничего возражать не сможет.
  • София Криулина предположила, что мотивировка только по заявлению, как в упрощенном судопроизводстве.

Между тем, кроме возражений, мы непременно жалобой проинформируем вышестоящий налоговый орган и ФНС о том, какие нынче акты вручают налогоплательщику».

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В комментариях Сергей Кошелев предположил, что у налоговиков есть свой НК, без прав налогоплательщиков, только с обязанностями. Судя по действиям налоговиков.

А Екатерина Болдинова поделилась своим случаем — когда налоговый инспектор захотел провести обыск по постановлению о выемке в помещении налоговой инспекции.

Кроме того, прозвучал такой комментарий, от управляющего партнера VIP Consult Ольги Гольцевой:

«Ох, не знаю, что лучше. Мне вчера полный багажник приложений загрузили, и 280 листов бреда мотивировки».

Но, пожалуй, отсутствие оснований, почему нужно уплатить 17 миллионов все-таки похуже выглядит.

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