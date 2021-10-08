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Расчетные листки выдаем раз в месяц. Роструд поменял свое мнение

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Рубрика Зарплата
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Работодатель может выдавать расчетные листки сотрудникам раз в месяц при выплате зарплаты за отработанный месяц. Хотя раньше у них было другое мнение.

Напоминаем, в августе на «Клерке» писали, что Роструд считает, что выдавать расчетные листки надо при выплате каждой зарплаты, то есть не реже двух раз в месяц. Подробнее — тут.

Новая позиция Роструда озвучена в письме от 17.09.2021 № ПГ/26944-6-1.

Расчетный листок содержит детальную информацию обо всех выплат, которые входят в состав начисляемой за отработанный месяц зарплаты.

А значит, его достаточно выдавать один раз в месяц при выплате заработной платы за отработанный месяц.

Как отметили в ведомстве, форма расчетного листка не утверждена. Но согласно ст. 136 ТК в нем надо указывать информацию:

  • из чего состоит зарплата (оклад, премия и т.п.);
  • о суммах начисленной компенсации, например, за отпуск при увольнении или задержку зарплаты;
  • об удержания, если они есть, с указанием основания (алименты, исполнительное производство);
  • об общей сумме зарплаты к выплате.

То есть в нем отображается подробная информация обо всех выплатах за отработанный месяц. 

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