Расчетные листки нельзя выдавать сотрудникам раз в месяц

При выдаче зарплаты сотруднику надо выдавать расчетные листки. Делать это один раз в месяц — нельзя. Надо при каждой выплате зарплаты.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

По ТК зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц за каждые полмесяца. Значит и расчетные листки должны выдаваться также.

Роструд отметил, что не допускается выдача расчетного листка один раз в месяц.

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