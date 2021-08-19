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Расчетные листки нельзя выдавать сотрудникам раз в месяц

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Рубрика Зарплата
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При выдаче зарплаты сотруднику надо выдавать расчетные листки. Делать это один раз в месяц — нельзя. Надо при каждой выплате зарплаты.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

По ТК зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц за каждые полмесяца. Значит и расчетные листки должны выдаваться также.

Роструд отметил, что не допускается выдача расчетного листка один раз в месяц.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру».

Интересное о зарплате и ее выплате на «Клерке»:

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