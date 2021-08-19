Расчетные листки нельзя выдавать сотрудникам раз в месяц

При выдаче зарплаты сотруднику надо выдавать расчетные листки. Делать это один раз в месяц — нельзя. Надо при каждой выплате зарплаты.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
По ТК зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц за каждые полмесяца. Значит и расчетные листки должны выдаваться также.
Роструд отметил, что не допускается выдача расчетного листка один раз в месяц.
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