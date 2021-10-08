Храните электронную подпись в сейфе и не пишите на токене пароль

Электронная подпись — это по сути личная подпись. И если она попадет в руки мошенников, они могут зарегистрировать с ее помощью компанию, подать уточненные декларации, сменить директора, предупреждают налоговики.

ФНС Башкортостана на своей сайте рассказала, как обезопасить себя от мошеннических действий с квалифицированной ЭП.

Для того, чтобы мошенники не смогли ее использовать, нужно: никому не отдавать свою электронную подпись;

не писать пароль от ЭЦ на токене или на стикерах, которые потом висят на рабочем месте;

не оставлять токен в доступных местах без присмотра;

хранить электронную подпись в сейфе.

С помощью электронной подписи можно подписать любой документ. Она

Поэтому, если мошенники получат доступ к ней, то могут совершить любые действия, например:

зарегистрировать ИП или компанию, которую потом загонят в долги;

зарегистрировать компании или ИП и будут проводить обнал;

подписать договоры, в том числе купли-продажи;

подать налоговую декларацию;

сменить руководителя компании.

Квалифицированная электронная подпись защищена от простого копирования, однако если у злоумышленника есть сам токен и пароль, копирование и не понадобится.

Региональный налоговики также напомнили, что при утере или краже электронной подписи надо обратиться в ФНС или удостоверяющий центр, который ее выдал, и заблокировать. А потом — выпустить новую.