Храните электронную подпись в сейфе и не пишите на токене пароль

Электронная подпись — это по сути личная подпись. И если она попадет в руки мошенников, они могут зарегистрировать с ее помощью компанию, подать уточненные декларации, сменить директора, предупреждают налоговики.
ФНС Башкортостана на своей сайте рассказала, как обезопасить себя от мошеннических действий с квалифицированной ЭП.
Для того, чтобы мошенники не смогли ее использовать, нужно:С помощью электронной подписи можно подписать любой документ. Она приравнивается к собственноручной подписи.
- никому не отдавать свою электронную подпись;
- не писать пароль от ЭЦ на токене или на стикерах, которые потом висят на рабочем месте;
- не оставлять токен в доступных местах без присмотра;
- хранить электронную подпись в сейфе.
Поэтому, если мошенники получат доступ к ней, то могут совершить любые действия, например:
- зарегистрировать ИП или компанию, которую потом загонят в долги;
- зарегистрировать компании или ИП и будут проводить обнал;
- подписать договоры, в том числе купли-продажи;
- подать налоговую декларацию;
- сменить руководителя компании.
Региональный налоговики также напомнили, что при утере или краже электронной подписи надо обратиться в ФНС или удостоверяющий центр, который ее выдал, и заблокировать. А потом — выпустить новую.Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».