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Храните электронную подпись в сейфе и не пишите на токене пароль

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Рубрика Мошенничество
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Электронная подпись — это по сути личная подпись. И если она попадет в руки мошенников, они могут зарегистрировать с ее помощью компанию, подать уточненные декларации, сменить директора, предупреждают налоговики.

ФНС Башкортостана на своей сайте рассказала, как обезопасить себя от мошеннических действий с квалифицированной ЭП.

Для того, чтобы мошенники не смогли ее использовать, нужно:

  • никому не отдавать свою электронную подпись;
  • не писать пароль от ЭЦ на токене или на стикерах, которые потом висят на рабочем месте;
  • не оставлять токен в доступных местах без присмотра;
  • хранить электронную подпись в сейфе.
С помощью электронной подписи можно подписать любой документ. Она приравнивается к собственноручной подписи.

Поэтому, если мошенники получат доступ к ней, то могут совершить любые действия, например:

  • зарегистрировать ИП или компанию, которую потом загонят в долги;
  • зарегистрировать компании или ИП и будут проводить обнал;
  • подписать договоры, в том числе купли-продажи;
  • подать налоговую декларацию;
  • сменить руководителя компании.
Квалифицированная электронная подпись защищена от простого копирования, однако если у злоумышленника есть сам токен и пароль, копирование и не понадобится.

Региональный налоговики также напомнили, что при утере или краже электронной подписи надо обратиться в ФНС или удостоверяющий центр, который ее выдал, и заблокировать. А потом — выпустить новую.

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