🍛 Доходы общепита выросли в 1,5 раза. Но так ли это?

Среднемесячная выручка общепита выросла в 1,5 раза, с 1,4 млн до 2,1 млн рублей, сообщают налоговики. Но в самом общепите считают иначе.

Информация о повышении доходов общепита обупликована на сайте ФНС:

«ФНС России подвела первые итоги отраслевого проекта «Общественное питание», запущенного в феврале 2021 года. С 1,4 млн рублей до 2,1 млн рублей выросла среднемесячная выручка налогоплательщиков в сфере общепита».

А вот президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров на форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» недавно сказал, что общепит добивают банкротствами и все новыми ограничениями по ковиду:

«Мы отмечаем достаточно большое количество банкротств предприятий, которые не выдержали локдаунов. Никто не может предсказать, когда и какие ограничительные меры могут вновь быть введены».

Кроме того, он сообщал, что ограничения 2021 года ударили по отрасли еще хуже, чем в 2020-м. Поскольку формально работа запрещена, но из-за QR-кодов залы пустовали. А аренду, налоги, другие затраты никто не отменял. Доставка еды на дом проблему решила лишь отчасти.

Друзья, а ваша компания относится к общепиту? Как у вас обстоят дела с деятельностью?