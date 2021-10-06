Общепит добивают банкротства, ковид и низкие доходы населения

В ресторанной отрасли резко выросло число банкротств. Из-за нестабильной ситуации в общепите не видят смысла говорить о развитии бизнеса.

Об этом заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров на Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

«Мы отмечаем достаточно большое количество банкротств предприятий, которые не выдержали локдаунов... Причем банкротства коснулись не только ресторанного бизнеса, но и поставщиков, и логистики. Еще одно следствие закрытия — кадровые потери. В крупных городах персонал набирался либо из числа мигрантов, либо из числа приезжих россиян. Сегодня в условиях нестабильности обе категории работников не хотят возвращаться в ресторанную индустрию».

Он также выразил опасения в связи с тем, что покупательная способность населения снижается, коммунальные платежи растут, цены на продукты растут.

«Важный отраслевой вопрос: на сколько хватит кризис-менеджеров от ресторанной индустрии?» — сказал Бухаров.

От лица представителей ресторанного бизнеса он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией нестабильности, сложившейся из-за пандемии COVID-19.

«Никто не может предсказать, когда и какие ограничительные меры могут вновь быть введены. Например, ограничения ресторанной деятельности в 2021 году были особенно болезненны: залы пустуют, но предприятие формально работает, и нет основания просить пересмотра условий аренды. Работа по доставке на дом нигде не заменила постоянного потока, компенсировав лишь мизерную часть выпадающих доходов. При этом налоги и аренду никто не отменял», — подчеркнул он.

По его мнению, рассуждать о том, как будет развиваться сектор ресторанного бизнеса сегодня невозможно даже в среднесрочной перспективе.