Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Лимит дохода для освобождения от НДС повышать не собираются, не надейтесь

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Сейчас при выручке за 3 месяца до 2 млн. рублей можно освободиться от НДС по статье 145 НК. Не пора ли поменять этот лимит, интересуется бизнес. Нет, считает Минфин.

В Минфин поступило предложение повысить с 2 до 15 миллионов рублей порог дохода, при котором можно избавиться от НДС, будучи на ОСНО или ЕСХН.

Предложение отвергнуто и вот почему.

Во-первых, как поясняют чиновники, что освобождение от НДС по статье 145 НК введено потому, что нецелесообразно администрировать налог по бизнесу с маленькими оборотами.

Во-вторых, если повысить лимит до 15 млн, то вырастет число налогоплательщиков, которые перестанут платить НДС. А это приведет к потерям доходов федерального бюджета.

Чем компенсировать эти потери?

Сейчас и так растут расходы на социальные обязательства государства, а федеральном бюджете — дефицит, сообщает Минфин в письме № 03-07-07/73558 от 10.09.2021. Поэтому предложение отклонено.

Как получить освобождение от НДС по статье 145 НК – читайте тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить