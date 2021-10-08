Лимит дохода для освобождения от НДС повышать не собираются, не надейтесь

Сейчас при выручке за 3 месяца до 2 млн. рублей можно освободиться от НДС по статье 145 НК. Не пора ли поменять этот лимит, интересуется бизнес. Нет, считает Минфин.

В Минфин поступило предложение повысить с 2 до 15 миллионов рублей порог дохода, при котором можно избавиться от НДС, будучи на ОСНО или ЕСХН.

Предложение отвергнуто и вот почему.

Во-первых, как поясняют чиновники, что освобождение от НДС по статье 145 НК введено потому, что нецелесообразно администрировать налог по бизнесу с маленькими оборотами. Во-вторых, если повысить лимит до 15 млн, то вырастет число налогоплательщиков, которые перестанут платить НДС. А это приведет к потерям доходов федерального бюджета.

Чем компенсировать эти потери?

Сейчас и так растут расходы на социальные обязательства государства, а федеральном бюджете — дефицит, сообщает Минфин в письме № 03-07-07/73558 от 10.09.2021. Поэтому предложение отклонено.

Как получить освобождение от НДС по статье 145 НК – читайте тут.