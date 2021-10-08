В 2022 году пособие по безработице вырастет на 662 рубля

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 руб., минимальное — 1 500 руб.
Опубликован проект Минтруда с такими данными.
Напомним, в этом году максимальное пособие составляет 12 130 руб., а минимальное — тоже 1 500 руб.
Напомним, недавно вышли новые правила расчета среднего заработка для пособия по безработице.
|2021
|2022
|Минимальное пособие для всех, кроме предпенсионеров
|1 500
|1 500
|Минимальное пособие для предпенсионеров
|1 500
|1 500
|Максимальное пособие за первые 3 месяца для всех, кроме предпенсионеров
|12 130
|12 792
|Максимальное пособие для предпенсионеров за первые 3 месяца
|12 130
|12 792
|Максимальное пособие за последующие 3 месяца для всех, кроме предпенсионеров
|5 000
|5 000
|Максимальное пособие за последующие 3 месяца для предпенсионеров
|12 130
|12 792
Главное новшество — в большинстве случаев справка от работодателя будет вообще не нужна. То есть, высчитывать средний заработок будут инспекторы ЦЗН, а не бухгалтер с бывшей работы.