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В 2022 году пособие по безработице вырастет на 662 рубля

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Рубрика Социальные пособия
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Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 руб., минимальное — 1 500 руб.

Опубликован проект Минтруда с такими данными.

Напомним, в этом году максимальное пособие составляет 12 130 руб., а минимальное — тоже 1 500 руб.

 

 2021

 2022

Минимальное пособие для всех, кроме предпенсионеров

 1 500

 1 500

Минимальное пособие для предпенсионеров

 1 500

 1 500

Максимальное пособие за первые 3 месяца для всех, кроме предпенсионеров

 12 130

 12 792

Максимальное пособие для предпенсионеров за первые 3 месяца

 12 130

 12 792

Максимальное пособие за последующие 3 месяца для всех, кроме предпенсионеров

 5 000

 5 000

Максимальное пособие за последующие 3 месяца для предпенсионеров

 12 130

 12 792

Напомним, недавно вышли новые правила расчета среднего заработка для пособия по безработице.

Главное новшество — в большинстве случаев справка от работодателя будет вообще не нужна. То есть, высчитывать средний заработок будут инспекторы ЦЗН, а не бухгалтер с бывшей работы.

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