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Непривитому директору-учредителю надо срочно нанимать на работу людей с прививками, чтобы спасти свой бизнес

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Рубрика Трудовое право
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Если в компании один-единственный сотрудник — директор (он же учредитель) и он не привит, ему придется самому себя отстранить от работы.

Однако этой участи можно избежать. Роструд рассказал, как.

На портале «Онлайнинспекция.рф» сообщается, что отстранение от работы не снимает с директора ответственность перед своей организацией:

  • по статье 53.1 ГК;
  • по статье 277 ТК.

Поэтому, если директор отстранил сам себя (из-за требований главного санитарного врача региона), он может нанять управляющую компанию, которая будет заниматься делами компании.

Кроме того, Роструд предлагает такое решение — нанять на работу людей, которые уже привиты.

Своевременное трудоустройство, например, двух вакцинированных сотрудников позволит обеспечить выполнение норматива, установленного главным санитарным врачом по субъекту РФ, и обойтись без приказа об отстранении от работы.

Получается, что привитые люди сейчас очень ценные кадры...

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