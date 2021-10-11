Работа без выходных, но с хорошей зарплатой. А вы бы согласились так?

Какую бы не предлагали зарплату, не стоит соглашаться на работу без выходных и больничных. Так как больше потратишься на здоровье, да и жизни не будет, считают читатели «Клерка».

Женщине предложили работу. Зарплата вполне приличная. Как выяснилось, что работать надо семь дней в неделю, в рабочие дни — в офисе, в выходные — из дома по удаленке, потому что работы очень много. И без больничных.

А у женщины —, которому нужно внимание. Но еще ему нужны еда, одежда, и т.д. А для этого — деньги, которые готовы платить на новом месте работы., поинтересовалась она.

Такую историю рассказали на форму «Клерка». Подробнее — тут.

Читатели «Клерка» в большинстве считают, что на такую работу соглашаться нельзя.

Кто-то ответил, что работодатель просто экономит на сотрудниках:

«Отказываться от такой работы. Если такой большой объем работы, то закрывать его нужно не одним сотрудником 24/7, а 2-мя: оба на пятидневке или сменный график. Нормирование труда не на ровном месте появилось в этом мире. Очевидна экономия на сотрудниках».

Другие сказали, что никакие деньги не стоят такого графика:

«Ну и сколько можно продержаться совсем без выходных? А работать на больничном — это нормально?

Если легкое недомогание, обычно больничный не берут бухгалтера, Идем на больничный, если прижало так, что совсем все... О какой работе тогда речь? Дети тоже спасибо не скажут, что мама только на работе все дни. Им общение с мамой сейчас нужно, а не когда мама кучу денег зарабатывает».

А кто-то напомнил про сгорание в профессиональном смысле и не только. А еще — про важность семьи:

«Работа бухгалтером и без двойной нагрузки сильно вредит здоровью. Лишний вес, гипертония, диабет, проблемы с суставами, хронический стресс и его последствия, севшее зрение, остеохондроз и т.п

. Если не иметь времени на восстановление, на возможность заниматься своим физическим и психическим здоровьем, на хобби и всякие вещи, приносящие удовольствие, очень быстро сгоришь. И чувство вины за то, что не мог уделить внимание своим близким и родным людям тоже замучит. Ни одни деньги этого не стоят».

Но были и те, кто сказал, что временно поработать так можно:

«На такой работе можно поработать, если реально нужна работа и деньги прямо сейчас. Но долго на ней не продержишься, если даже по выходным будут дергать».

А кто-то сказал, что иногда размер зарплаты может быть важнее всего остального:

«Если бы у Вас была ипотека 30 тыс. в месяц, пришлось бы искать другую работу. И там работать по 16 часов в день вместо 8. С маленькими детьми такое трудно осилить. Когда дети подрастут — вполне реально».

— найти баланс между работой, зарплатой и жизнью.

А как считаете вы?