Приставы арестуют счета, если долги по налогам заплатить через Госуслуги

ИП оплатил задолженность по транспортную налогу, которая висела на Госуслугах. Но через несколько дней приставы арестовали как личные счета, так и предпринимательский.
В редакцию обратился житель Шебекина с такой историей. Задолженность по транспортному налогу надо было оплатить до 1 декабря 2020 года. А мужчина сделал это только в сентябре 2021 года. Но приставы начали снимать деньги:
«Были финансовые проблемы, поэтому по возможности оплатил сейчас всё: налог и пени. Интересно, что до этого ничего не арестовывали, но как только через Госуслуги оплатил задолженность, появился арест.
Потом 22 сентября начали снимать деньги, хотя оплата была 4 числа. На Госуслуги захожу, у меня задолженностей по налогам никаких нет, а приставы арест не снимают», — рассказал мужчина.При обращении к приставам ему предложили записаться на прием. Самая ранняя дата — через месяц. Однако посоветовали, как можно ускорить процесс снятия ареста — принести справку по оплате из банка.
Мужчина так и сделал. Пристав принял его и сказал, что нужно еще принести письмо от налоговиков, что задолженность оплачена. При обращении в ФНС ему сказали, что они сами сверятся с приставами.
«Пока ничего [не разрешилось], сказали „ожидайте“, но сколько ждать — не сказали. Как-то непонятно: если через Госуслуги заплатил, должны же другие видеть: и приставы, и налоговая.На машину ввели запрет на регистрационные действия. У меня ИП открыто с этого года, и даже расчётный счёт ИП арестовали. Если кто-то будет деньги перечислять, с ИП будут списываться деньги», — сказал мужчина.
Редакция «Клерка» уже сталкивалась с похожими вопросами.
Обычно приставы напрямую говорят, что им надо получить письмо из налоговой, что задолженность погашена. И только потом они закроют исполнительное производство.А вот для возврата денег придет написать отдельное письмо приставам о том, что долга на дату открытия производства и начала списывания денег не было. Поэтому просим вернуть деньги и отменить исполнительский сбор.
Напоминаем, исполнительный сбор взыскивается за каждое открытое производство. Размер сбора — 7% от суммы взыскания, но не менее:
- 1 тыс. рублей — для людей, в том числе ИП;
- 10 тыс. рублей — для компаний.