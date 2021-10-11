Приставы арестуют счета, если долги по налогам заплатить через Госуслуги

ИП оплатил задолженность по транспортную налогу, которая висела на Госуслугах. Но через несколько дней приставы арестовали как личные счета, так и предпринимательский.

Выход один — пусть налоговики сами сверяются с приставами. А потом уже писать заявление на возврат денег.

Об этом рассказало региональное СМИ « FONAR.TV ».

В редакцию обратился житель Шебекина с такой историей. Задолженность по транспортному налогу надо было оплатить до 1 декабря 2020 года. А мужчина сделал это только в сентябре 2021 года. Но приставы начали снимать деньги:

«Были финансовые проблемы, поэтому по возможности оплатил сейчас всё: налог и пени. Интересно, что до этого ничего не арестовывали, но как только через Госуслуги оплатил задолженность, появился арест.

Потом 22 сентября начали снимать деньги, хотя оплата была 4 числа. На Госуслуги захожу, у меня задолженностей по налогам никаких нет, а приставы арест не снимают», — рассказал мужчина.

При обращении к приставам ему предложили записаться на прием. Самая ранняя дата — через месяц. Однако посоветовали, как можно ускорить процесс снятия ареста —

Мужчина так и сделал. Пристав принял его и сказал, что нужно еще принести письмо от налоговиков, что задолженность оплачена. При обращении в ФНС ему сказали, что они сами сверятся с приставами.

«Пока ничего [не разрешилось], сказали „ожидайте“, но сколько ждать — не сказали. Как-то непонятно: если через Госуслуги заплатил, должны же другие видеть: и приставы, и налоговая.

На машину ввели запрет на регистрационные действия. У меня ИП открыто с этого года, и даже расчётный счёт ИП арестовали. Если кто-то будет деньги перечислять, с ИП будут списываться деньги», — сказал мужчина.

Редакция «Клерка» уже сталкивалась с похожими вопросами.

Обычно приставы напрямую говорят, что им надо получить письмо из налоговой, что задолженность погашена. И только потом они закроют исполнительное производство.

А вото том, что долга на дату открытия производства и начала списывания денег не было. Поэтому просим вернуть деньги и отменить исполнительский сбор.

Напоминаем, исполнительный сбор взыскивается за каждое открытое производство. Размер сбора — 7% от суммы взыскания, но не менее: