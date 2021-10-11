Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Приставы арестуют счета, если долги по налогам заплатить через Госуслуги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

ИП оплатил задолженность по транспортную налогу, которая висела на Госуслугах. Но через несколько дней приставы арестовали как личные счета, так и предпринимательский.

Выход один — пусть налоговики сами сверяются с приставами. А потом уже писать заявление на возврат денег.
Об этом рассказало региональное СМИ «FONAR.TV».

В редакцию обратился житель Шебекина с такой историей. Задолженность по транспортному налогу надо было оплатить до 1 декабря 2020 года. А мужчина сделал это только в сентябре 2021 года. Но приставы начали снимать деньги:

«Были финансовые проблемы, поэтому по возможности оплатил сейчас всё: налог и пени. Интересно, что до этого ничего не арестовывали, но как только через Госуслуги оплатил задолженность, появился арест.

Потом 22 сентября начали снимать деньги, хотя оплата была 4 числа. На Госуслуги захожу, у меня задолженностей по налогам никаких нет, а приставы арест не снимают», — рассказал мужчина.

При обращении к приставам ему предложили записаться на прием. Самая ранняя дата — через месяц. Однако посоветовали, как можно ускорить процесс снятия ареста — принести справку по оплате из банка.

Мужчина так и сделал. Пристав принял его и сказал, что нужно еще принести письмо от налоговиков, что задолженность оплачена. При обращении в ФНС ему сказали, что они сами сверятся с приставами.

«Пока ничего [не разрешилось], сказали „ожидайте“, но сколько ждать — не сказали. Как-то непонятно: если через Госуслуги заплатил, должны же другие видеть: и приставы, и налоговая.

На машину ввели запрет на регистрационные действия. У меня ИП открыто с этого года, и даже расчётный счёт ИП арестовали. Если кто-то будет деньги перечислять, с ИП будут списываться деньги», — сказал мужчина.

Редакция «Клерка» уже сталкивалась с похожими вопросами.

Обычно приставы напрямую говорят, что им надо получить письмо из налоговой, что задолженность погашена. И только потом они закроют исполнительное производство.

А вот для возврата денег придет написать отдельное письмо приставам о том, что долга на дату открытия производства и начала списывания денег не было. Поэтому просим вернуть деньги и отменить исполнительский сбор.

Напоминаем, исполнительный сбор взыскивается за каждое открытое производство. Размер сбора — 7% от суммы взыскания, но не менее:

  • 1 тыс. рублей — для людей, в том числе ИП;
  • 10 тыс. рублей — для компаний.

Подборка полезных мероприятий

Разместить