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Утвердили доверенность для ЭЦП

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Рубрика Электронная отчетность
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Стало известно, какой будет доверенность для использования квалифицированной электронной подписи. Она будет в электронной форме, в силу нормативка по ней вступит с 1 марта 2022 года.

На официальном портале опубликован приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 и действует до 1 марта 2028 года.

Напомним, с 1 января 2022 года электронную подпись организации или ИП смогут использовать только руководитель организации или сам ИП.

Для других ответственных лиц, например, бухгалтера, нужно будет купить личную электронную подпись физлица и оформить специальную электронную доверенность.

Такую доверенность нужно будет выдать всем сотрудникам, которые имеют право подписи, кроме директора или ИП.

Эти сотрудники будут прилагать доверенность к пакету электронных документов при каждом использовании личной ЭЦП от имени компании или ИП.

Доверенность создается в электронной форме в формате XML и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в формате XMLDSIG.

Доверенность, в том числе, должна содержать перечень и идентификатор полномочий представителя.

Причем идентификатор надо выбрать из классификатора. Если подходящего там нет, можно описать полномочия текстом.

Кроме того, приказом Минцифры от 18.08.2021 № 858 утвердили единые требования к машиночитаемым формам документов, на основании которых физлицо подтверждает полномочия действовать от имени иного физлица, юрлица и ИП.

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