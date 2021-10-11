Утвердили доверенность для ЭЦП

Стало известно, какой будет доверенность для использования квалифицированной электронной подписи. Она будет в электронной форме, в силу нормативка по ней вступит с 1 марта 2022 года.

На официальном портале опубликован приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 и действует до 1 марта 2028 года.

Напомним, с 1 января 2022 года электронную подпись организации или ИП смогут использовать только руководитель организации или сам ИП.

Для других ответственных лиц, например, бухгалтера, нужно будет купить личную электронную подпись физлица и оформить специальную электронную доверенность.

Такую доверенность нужно будет выдать всем сотрудникам, которые имеют право подписи, кроме директора или ИП.

Эти сотрудники будут прилагать доверенность к пакету электронных документов при каждом использовании личной ЭЦП от имени компании или ИП.

Доверенность создается в электронной форме в формате XML и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в формате XMLDSIG.

Доверенность, в том числе, должна содержать перечень и идентификатор полномочий представителя.

Причем идентификатор надо выбрать из классификатора. Если подходящего там нет, можно описать полномочия текстом.