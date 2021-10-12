Бизнес требует отменить НДС с авансов

Назрела необходимость усовершенствовать порядок взимания НДС: исключить налогообложение авансовых платежей.

Петиция с таким предложением опубликована на сайте РОИ.

Автор инициативы отметил, что противники его идеи говорят об уменьшении поступлений в бюджет в случае отмены НДС с авансов?

Но так ли это на самом деле?

Поставщик платит НДС с аванса, которые ему уплатил покупатель. Но у покупателя есть право принять на вычет авансовый счет-фактуру. И даже если покупатель на УСН, для поставщика отмена НДС с аванса всего лишь отодвинет срок возникновения обязанности по уплате НДС до момента реализации.

То есть деньги от НДС бюджет не потеряет. Единственный минус для бюджета — временной лаг.

Автор петиции считает, что при существующей системе взимания НДС осложняется не только процесс его учета, но и процесс проверки правильности его исчисления налоговыми органами.

Отметим, что идея об отмене НДС с авансов не нова. Тема периодически всплывает, так как многим кажется нелогичным платить деньги, которые еще не получены.

Недавно в Минфин поступало предложение хотя бы снизить ставку НДС по предоплате. Но это предложение не было поддержано.

Напомним, на нашем сайте идет опрос на тему офомления счетов-фактур на авансы. Приглашаем вас принять в нем участие.