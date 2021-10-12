Трудовой договор можно заключить без паспортных данных

Трудовой договор без паспортных данных все равно считается заключенным. Эти данные потом можно просто дописать, отвечает Роструд.
Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
Если в трудовом договоре не прописаны паспортные данные, то в дальнейшем их надо просто дописать. Из-за этого договор не признается незаключенным.
Роструд сослался на ст. 57 ТК. В ней указано, что если в договор не были внесены какие-либо обязательные сведения, то его надо дополнить этой информацией.
Причем изменения вносятся именно в текст трудового договора, а не в виде допсоглашения к нему.
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