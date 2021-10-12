Верховный суд поставил точку в долгом деле о субсидиарке топ-менеджеров «Гринфилдбанка» на 6 млрд. Члены правления не могли в силу устава одобрить сделки, которые привели к банкротству. Да и решения, как оказалось, были нарисованы.

Банкротство банка АО «Гринфилдбанк» началось еще в 2015 году. Ранее из-за ряда сомнительных сделок банку нанесли ущерб почти на 1,5 млрд руб., из-за чего банк и стал банкротом.

АСВ обратило внимание, что добро на заключение сделок давало правление и совет директоров — в качестве доказательств были найдены выписки из протоколов заседаний. И попыталось привлечь людей к «субсидиарке» уже на 6 млрд.

Собственников банка, председателя совета директоров и замперда правления к субсидиарке привлекли. А по остальным восьми менеджерам дело дошло до кассации, было отправлено на второй круг, и в итоге дошло до Верховного суда.

Вот что рассказывает адвокат Юлия Михальчук, на своей странице в ВК. ЮФ Saveliev, Batanov & Partners, где она работает, участвовала в деле на стороне одного из членов правления.

«Мы сделали почти невозможное — вырвали члена правления банка из цепких лап АСВ, добившись в Верховном Суде отмены привлечения к субсидиарке на 6 миллиардов рублей

Наш спор длился несколько лет и успел пройти два круга разбирательств, за время которых у нашей доверительницы Н. сильно поубавилось нервных клеток и значительно поприбавилось седых волос:

первая инстанция привлекла,

апелляция освободила,

кассация отправила на новый круг,

первая вновь привлекла,

апелляция опять освободила,

кассация снесла апелляционное постановление и привлекла ответчиков к субсидиарке.

И это было очень больно: кассация противоречила своей предшествующей позиции на первом круге и одним резким движением заставила членов совета директоров и правления отвечать всем своим личным имуществом на 6 миллиардов рублей, которых, естественно, у этих ответчиков нет.

Возможно, часть этих денег АСВ смогут найти у председателя и бенефициаров, один из которых сидит в СИЗО в ожидании приговора — их сразу привлекли к ответственности, на второй круг для пересмотра они не попали. Но нас это мало волновало и никак доверителя не спасало, так как приставы уже приступили к своей части работы и стали накладывать аресты.

Если говорить про фактуру дела, то тут моему процессуальному возмущению просто не было предела.

Только представьте: ответчиков привлекают к ответственности за то, что они якобы одобрили сделки с техническими заемщиками при том, что самих протоколов в деле нет! Есть какие-то неподписанные выписки, признание экс-председателя о фальсификации выписок и показание свидетеля С., которая сказала, что заседания правления и совета директоров не проводились, а ее подпись о заверении «копии с копии» точно поддельная.

Но суд:

не захотел разбираться с фальсификацией и проводить экспертизу,

с фальсификацией и проводить экспертизу, закрыл глаза на то, что у правления в принципе не было компетенции на одобрение этих сделок в силу ограничений устава,

в силу ограничений устава, упустил из виду, что даты выписок заседания СД были раньше , чем правления при том, что текст гласил об одобрении советом директоров тех сделок, которые предварительно рассматривало правление,

, чем правления при том, что текст гласил об одобрении советом директоров тех сделок, которые предварительно рассматривало правление, и самое возмутительное — суд проигнорировал отсутствие оригиналов протоколов и выписок с живыми подписями.

Вот так в отсутствие конкретных доказательств бывшие сотрудники банка были привлечены к многомиллиардный субсидиарке.

И это я ещё опустила за кадром ту историю, что часть из них абсолютно случайные люди, которые были номинально поставлены на свои должности и не подписали ни единой бумажки. Кто-то вообще в дату «заседания» был в другой стране.

Наше заседание в Верховном Суде длилось час с небольшим. Вопросов от тройки не было — всё и так было предельно ясно понятно из жалобы. Аргументы АСВ были как и в предшествующих инстанциях — здравой критики не выдерживали и Верховный Суд в своей позиции не убедили.

Что я всем этим хочу сказать: очень здорово, что мы смогли попасть в микроскопическое окно передачи жалоб в ВС (оно составляет всего лишь несколько процентов от всех подаваемых жалоб) и смогли убедить тройку судей, чтобы они освободили ответчиков от неправового привлечения к субсидиарке.

И очень плохо, что вместо того, чтобы развивать право и высказываться по нестандартным вопросам — Верховный Суд вынужден исправлять чудовищно нелепые и очевиднейшие ошибки нижестоящих судов, которые в отсутствие надлежащих доказательств привлекают людей в ответственности, с которой они не смогут никогда в жизни рассчитаться».

Дело № А40-208852/2015.