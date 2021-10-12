Что может потребовать трудинспекция, если придет по жалобе уволенного

При проверке ГИТ потребует учредительные документы, положение о зарплате и премировании, штатное расписание. А также все документы по сотруднику, в том числе зарплатные ведомости.
Вопрос задали в одном из ВК-сообществ для кадровиков:
«Работник хочет пожаловаться (а может уже пожаловался) в трудовую инспекцию на не полную оплату компенсации при увольнении. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Что будет проверять или запрашивать трудовая инспекция из документов. Может ли прийти на предприятие?».
Кто-то успокоил и ответил, что запрашивать будут только учредительные документы и все по сотруднику:
«При внеплановой проверке затребуют документы, которые относятся к факту. Все подряд запрашивать не будут. Учредительные документы, в первую очередь, и касаемо самого события проверки».
Другой комментатор расписал более подробно:
«Думаю, что все документы по работнику (приказы, тр. договор, расчетные листки, Т-2) и локальные нормативные акты (ПВТР, коллективный договор, положения по оплате труда, премированию, штатное расписание), график отпусков могут запросить. Зависит от настырности инспектора».
Кто-то доуточнил:
«А еще табеля учета рабочего времени, платежные ведомости. Если работник работал по графику смен, то еще графики сменности».
А один комментатор сказал, что все будет зависеть от того, как обратится сотрудник: анонимно или нет:
Друзья, а вы сталкивались с такой ситуацией? Что проверяла трудинспекция?
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