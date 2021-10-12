Налоговые агенты на УСН могут сдать декларацию по НДС на бумаге

Декларацию по НДС надо сдавать электронно. Но налоговые агенты-спецрежимники имеют право сдать ее в бумажном виде.
Плательщики УСН не платят НДС и не сдают декларацию по этому налогу, если не выставляют покупателям счета-фактуры с НДС.
Вместе с тем если упрощенцы выступают налоговыми агентами по НДС, декларацию надо сдавать до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Если фирма на УСН не выставляет покупателям счета-фактуры с выделением суммы НДС, но при этом является налоговым агентом по НДС, то она вправе сдать декларацию по НДС на бумажном носителе.
Об этом сообщает ФНС в письме № КВ-4-3/14105@ от 05.10.2021.
Напомним, одна из наиболее распространенных ситуаций, когда организация становится налоговым агентом, — это аренда имущества у органов государственной власти.
Кто признается налоговым агентом по НДС – читайте здесь.
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