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Налоговые агенты на УСН могут сдать декларацию по НДС на бумаге

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Рубрика Декларация по НДС
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Декларацию по НДС надо сдавать электронно. Но налоговые агенты-спецрежимники имеют право сдать ее в бумажном виде.

Плательщики УСН не платят НДС и не сдают декларацию по этому налогу, если не выставляют покупателям счета-фактуры с НДС.

Вместе с тем если упрощенцы выступают налоговыми агентами по НДС, декларацию надо сдавать до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если фирма на УСН не выставляет покупателям счета-фактуры с выделением суммы НДС, но при этом является налоговым агентом по НДС, то она вправе сдать декларацию по НДС на бумажном носителе.

Об этом сообщает ФНС в письме № КВ-4-3/14105@ от 05.10.2021.

Напомним, одна из наиболее распространенных ситуаций, когда организация становится налоговым агентом, — ­это аренда имущества у органов государственной власти.

Кто признается налоговым агентом по НДС – читайте здесь.

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