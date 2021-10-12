Может ли компания учесть расходы по чеку самозанятого, который позднее слетел с НПД?

Компании могут учитывать в расходах чек самозанятого, даже если он в дальнейшем слетел с НПД. Но только при условии, что чек — без ошибок, напоминают налоговики.
УФНС Кировской области напомнила о том, когда чек самозанятого можно учесть при расчете налога на прибыль, УСН или ЕСХН.
Первое, что надо сделать — проверить, если информация о самозанятом на сайте ФНС через специальный сервис.
Также, в чеке обязательно должны быть указаны обязательные реквизиты, в том числе:При наличной оплате самозанятый должен выдать чек или направить его на электронке в момент расчета. Если деньги перечисляются по безналу чек выдается не позднее позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
- ИНН заказчика или покупателя, которому выдается чек;
- наименования проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить — читать тут.Дополнительными документами для подтверждения покупки товаров или оказания услуг признаются акты выполненных работ и товарные накладные.
Кроме этого налоговики напомнили, что если самозанятый выдал чек, а позднее слетел с НПД, например, превысил лимит по доходам, то расходы все равно можно учесть при расчете налога на прибыль, УСН 15% или ЕСХН.
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