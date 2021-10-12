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Может ли компания учесть расходы по чеку самозанятого, который позднее слетел с НПД?

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Рубрика Самозанятые
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Компании могут учитывать в расходах чек самозанятого, даже если он в дальнейшем слетел с НПД. Но только при условии, что чек — без ошибок, напоминают налоговики.

УФНС Кировской области напомнила о том, когда чек самозанятого можно учесть при расчете налога на прибыль, УСН или ЕСХН.

Первое, что надо сделать — проверить, если информация о самозанятом на сайте ФНС через специальный сервис.

Также, в чеке обязательно должны быть указаны обязательные реквизиты, в том числе:

  • ИНН заказчика или покупателя, которому выдается чек;
  • наименования проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
При наличной оплате самозанятый должен выдать чек или направить его на электронке в момент расчета. Если деньги перечисляются по безналу чек выдается не позднее позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить — читать тут.
Дополнительными документами для подтверждения покупки товаров или оказания услуг признаются акты выполненных работ и товарные накладные.

Кроме этого налоговики напомнили, что если самозанятый выдал чек, а позднее слетел с НПД, например, превысил лимит по доходам, то расходы все равно можно учесть при расчете налога на прибыль, УСН 15% или ЕСХН.

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