Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Цены будут расти, потому что власти снова не угадали с прогнозом инфляции

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Уровень инфляции к концу этого года ждут 7,4%, хотя раньше ожидали 5,8%. В Минэке скорректировали прогноз в худшую сторону.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников:

«Прогноз по инфляции по итогам 2021 года повышен на 1,6 п.п. до 7,4% с текущей оценки, которую Минэкономразвития дало в проекте прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022-2023 годы».

На повышение инфляции повлиял рост цен на мясо, фрукты и овощи. Как рассказал министр, цены на плодоовощи в сентябре выросли на 1,8% по сравнению с августом. А цены на мясо — примерно на 2,5%.

При этом Решетников сказал, что прогноз инфляции на 2022-2024 годы сохранился на прежнем уровне — 4%.

Материал по «РБК».

Ранее на «Клерке» писали:

«Клерк. Премиум» — закрытое сообщество бухгалтеров. Неограниченные консультации от экспертов «Клерка». Онлайн-курсы и вебинары.

Начните уже сейчас, успейте подписаться.

Подборка полезных мероприятий

Разместить