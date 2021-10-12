Цены будут расти, потому что власти снова не угадали с прогнозом инфляции

Уровень инфляции к концу этого года ждут 7,4%, хотя раньше ожидали 5,8%. В Минэке скорректировали прогноз в худшую сторону.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников:

«Прогноз по инфляции по итогам 2021 года повышен на 1,6 п.п. до 7,4% с текущей оценки, которую Минэкономразвития дало в проекте прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022-2023 годы».

На повышение инфляции повлиял рост цен на мясо, фрукты и овощи. Как рассказал министр, цены на плодоовощи в сентябре выросли на 1,8% по сравнению с августом. А цены на мясо — примерно на 2,5%.

При этом Решетников сказал, что прогноз инфляции на 2022-2024 годы сохранился на прежнем уровне — 4%.

Материал по «РБК».