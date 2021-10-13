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Бухгалтер должен оплатить учебный отпуск белорусу по их форме справки-вызова

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Рубрика Трудовые отношения
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Если работник — белорус и учится в университете в Белоруссии, работодатель все равно обязан опустить его в учебный отпуск. И оплатить его тоже надо, отвечает Роструд.

То что справка-вызов оформлена не по российскому законодательству, не мешает предоставить и оплатить отпуск.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса. Белорус учится у себя в стране, а работает в России. Ему дали справку-вызов по форме законодательства Белоруссии. Обязан ли работодатель отпустить на сессию и оплатить ученый отпуск?

Роструд ответил, что все права, обязанности и гарантии учащимся работникам распространяются и на белорусов.

То есть работодатель обязан предоставить учебный отпуск и оплатить его.

Причем даже при условии, что университет аккредитован в Белоруссии, а в нашей стране — нет.

Такой же подход применяется и в отношении формы справки-вызова. Она может быть оформлена в соответствии с белорусским законодательством.

В ответе Роструд ссылается на нормы ст. 7 Договора между Россией и Белоруссией от 25.12.1998 «О равных правах граждан».

Друзья, а вы хоть раз давали ученый отпуск иностранцам?

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