Налоговики пытаются загнать в хартию по клинингу всех, кто хоть немного с клинингом соприкасался. Даже если компания просто перепродала услугу. Иначе грозят выездной проверкой.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«У налоговой новый бзик по хартиям.

Ты взял разовый контракт на клининг и перепродал чью-то клининговую услугу, со сделкой в одном квартале, и больше нет у тебя такого? Да это не важно, что всего разик, давай, скорее, согласие на хартию клининговую подписывай, а то мы тебе не перестанем выездной налоговой проверкой угрожать.

Любая инициатива, спущенная сверху (ФНС), извращается при её поступлении вниз (ИФНС) до неузнаваемости».

О том, что в Хартию загоняют грузоперевозки, на «Клерке» недавно писали.

А в комментариях кто-то с сарказмом пишет, что по логике проверки контрагента — нужно выяснить, что контрагент располагает достаточными ресурсами, чтобы исполнить договор:

«А как это „базовый контракт на клининг с перепродажей“? То есть, заключил договор на клининг, не имея ресурсов? И заказчик, типа, не в курсе, что контрагент услугу оказать не мог по определению?».

Автор это парировал тем, что агентом можно выступить, не имея никаких ресурсов.

Кто-то спросил, выгодоприобретатель в цепочке всегда должен быть с активами? Чтобы было, что взыскать при побуждении:

«Считал, что они там все, ну или почти все „перепродают“. Кстати, обычный выгодник должен быть с имуществом/активами (для взыскания), а для клининга, якобы исключение. Ошибаюсь?»

Автор на это пишет, что тут история не об этом:

«Тут история не про побуждение. Тут история про хартию, например, когда ты свинарник строил, а с тебя требуют в хартию по АПК вступить. Про выгодника с активами, вы мыслите логично, но тут логика не работает».

На вопрос, что не работает в логике, он пишет:

«По логике, конечно, да: с активами, с оборотами, с госконтрактраими и т.п. По факту заключения накрывают на всех подряд».

А кто-то пишет, что «нет такой идеи, чтобы ее не смогли испортить».