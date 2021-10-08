Налоговики предлагают грузоперевозчикам присоединиться к Хартии АТС. Расписывают, как хорошо им будет после этого. Однако есть мнение, что произойдет ситуация как с клинингом — убьет малый бизнес в отрасли.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Итак, про хартию АТС для участников рынка грузоперевозок, которую налоговая склоняет подписать одного из моих доверителей. Все ништяки вступления в хартию налоговая старательно расписала. Только вот инспектор, проводивший заседание рабочей группы не смог пояснить, какие плюсы от неё».

Далее он приложил пять листов, мы прикрепили их во вложении. Вот некоторые выдержки оттуда:

А кроме того, участники Хартии обязуются:

платить налоги,

не применять схемы по налоговой оптимизации,

не привлекать сотрудников без оформления по ТК,

не искажать сведения в документах.

раскрыть сведения, которые являются налоговой тайной,

при превышении доли вычетов по НДС 70% — раскрыть информацию об источниках такого возмещения.

Кроме того, автомобили массой более 12 т должны быть зарегистрированы в системе «Платон». Ну и само собой, рекомендовано поднять зарплаты до среднеотраслевых — но тут хотя бы указано не обязательство, а стремление достигнуть таких показателей.

А вот подробнее о данных, которые должны стать общедоступными:

Участники этой хартии должны проводить общественный контроль друг за другом — и при нарушениях сообщать в экспертный совет хартии. Из хартии можно выйти в любой момент — сообщив об этом остальным участникам. Интересно, дадут ли так просто изнее выйти? Если даже сейчас отказ от присоединения нужно в письменном виде давать:

Прокомментировал Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса:

«Если говорить об отрасли грузоперевозок, то история будет такая же, как и с клинингом. Сначала заставляют подписать хартию, обещая прозрачные правила игры, а потом предложат вступить в реестр РАДО.РУС и очередную карманную СРО (аналогичную СРО АКФО для клининга).

Дальше больше, потом налоговые органы просто воспользуются тем, что налогоплательщики вывернулись наизнанку и начнут выкручивать им руки. Предпроверочный анализ, самостоятельное исчисление налоговыми органами налогов и недоимок без участия налогоплательщика и непонятные для бизнеса бенчмарки сделают свое дело.

На рынке останутся только крупные игроки, а МСБ нашему государству не нужен».

О ситуации с клининговой компанией недавно писали на «Клерке». А еще о том, что налоговики непрозрачно так намекали клининговой компании вступать в СРО.

А еще вот такое мнение прозвучало в комментариях: