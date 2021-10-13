К кому налоговики придут с выездной проверкой в 2022 году? Бесплатный вебинар уже завтра

2022 год наступит через 80 дней. Само собой, налоговики и тогда продолжат всеми силами наполнять бюджет, в том числе и через выездные проверки. А как к ним подготовиться уже сейчас?
Центр обучения «Клерка» напоминает, что бесплатный вебинар «Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году» — уже завтра, 14 октября. Начало в 11:00 по Москве.
О чем поговорим на вебинаре:
- какие компании в зоне риска проведения выездной проверки;
- как снизить эти риски уже сейчас;
- какие аргументы помогут в переговорах с проверяющими.
Спикер — Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.
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