СБИС попросили оставить старую версию для ПК. Там обещали подумать

Клиенты СБИС просят оставить компьютерную версию в отзывах «Рейтинга компаний» на «Клерке», и не заставлять всех переходить на версию для браузеров.

Пользователь VadimBA рассказал, что не хочет переходить на браузерную версию:

«Мне больше нравится пользоваться версией СБИС, которая устанавливается на компьютере, а не браузерной версией. В начале года слыхал, что СБИС собирается оставить лишь браузерную версию, которая мне не шибко нравится».

Тем более, что до техподдержки СБИС, по его словам, реально дозвониться. Весомый плюс.

А Альфа Аудит прямо просит оператора не заставлять людей переходить на новую версию:

«Пожалейте бабушек — не отменяйте тяжелый СБИС. Ограничьте только загрузкой xml, если сложно там и там отчеты разрабатывать, и переливкой сданных отчетов в оффлайн. Не теряйте рынок тех, кто привык с оффлайну, уйдут ведь. На 1С».

В ответ представители СБИС сказали, что пожелания учтут.

Кстати говоря, СБИС стал активно отвечать после этого отзыва. Когда клиент одновременно хвалил сервис и ругал за недочеты. Вот что они пишут:

«Интерфейс никогда не является окончательным. Мы стремимся сделать его максимально простым и удобным для пользователя. Прямо в СБИС мы создали площадку для общения пользователей с разработчиками. Вносите свои предложения по улучшению — другие пользователи будут голосовать за данную доработку. Так мы сможем понять, насколько она востребована».

А это значит, что отзывы в «Рейтинге компаний» — работают. Пишите еще.