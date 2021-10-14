IT-компании не платят 10-процентные взносы с превышения предельной базы

У IT-компаний пониженные взносы на ОПС — всего 7,6 % вместо 22 %. Но эти проценты действуют до предельной базы. При ее превышении все платят 10 %, а IT-компании ничего не платят.

Напомним, предельная база по взносам устанавливается на каждый год. В 2021 году по взносам на ОПС составляет 1 465 000 руб. На 2022 год установят новый предел — 1 565 000 руб.

В общем случае тариф взносов на ОПС составляет 22 % по доходам до предельной величины базы и 10 % свыше нее.

Но для IT-компаний особые условия, напоминает Минфин в письме № 03-15-06/74331 от 14.09.2021.

Они платят только 7,6 %, пока база по сотруднику не достигнет установленного максимума.

Взносы по тарифу 10 % с превышения IT-компании не платят.