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👺 Мошенники звонят от имени налоговиков и просят денег на отдых

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Рубрика Мошенничество
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Людям звонят якобы от налоговой и просят перевести деньги на проведение досуга сотрудников ФНС. Это мошенники, сообщают региональные налоговики.

Информация была опубликована на сайте ФНС по Карачаево-Черкесской Республике.

Отдел безопасности управления предупредил о новом виде мошенничества. Жителям и компаниям КЧР начали поступать звонки от имени начальников регионального управления с просьбой «оказать материальную и финансовую помощь в организации проведения досуга и отдыха».

О случаях мошенничества надо сообщить по телефону 8 (8782) 26-27-09.

Кроме того, отдел безопасности УФНС напомнил, что не стоит доверять различным звонкам и электронным письмам сомнительного характера. Проверенная информация доступна на сайте ФНС. А если пришло сомнительное электронное письма — лучше проверить адрес отправителя.

Напоминаем, ранее на «Клерке» писали, что мошенники начали рассылать письма от имени ФНС. А совет от эксперта, как защититься от таких писем — тут.

А как бы вы поступили, если бы мошенники позвонили с просьбой скинуться на отдых налоговиков?

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