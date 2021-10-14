👺 Мошенники звонят от имени налоговиков и просят денег на отдых

Людям звонят якобы от налоговой и просят перевести деньги на проведение досуга сотрудников ФНС. Это мошенники, сообщают региональные налоговики.
Информация была опубликована на сайте ФНС по Карачаево-Черкесской Республике.
Отдел безопасности управления предупредил о новом виде мошенничества. Жителям и компаниям КЧР начали поступать звонки от имени начальников регионального управления с просьбой «оказать материальную и финансовую помощь в организации проведения досуга и отдыха».
О случаях мошенничества надо сообщить по телефону
Кроме того, отдел безопасности УФНС напомнил, что не стоит доверять различным звонкам и электронным письмам сомнительного характера. Проверенная информация доступна на сайте ФНС. А если пришло сомнительное электронное письма — лучше проверить адрес отправителя.
Напоминаем, ранее на «Клерке» писали, что мошенники начали рассылать письма от имени ФНС. А совет от эксперта, как защититься от таких писем — тут.
А как бы вы поступили, если бы мошенники позвонили с просьбой скинуться на отдых налоговиков?
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