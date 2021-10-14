Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики хотят штатки с ФИО. Кто-нибудь уже скажите им, что в штатке ФИО не пишут

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

На требования налоговиков стоит отвечать максимально формально, как написали — так и давать. И если они хотят штатное расписания с ФИО и должностями — дать именно штатное расписание, где ФИО не пишут.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришла встречка в связи с выездной проверкой у контрагента (статья 93, пункт 1 статьи 93.1, абзац первый п. 5 статьи 93.1). Все бы ладно, но над последним пунктом туплю.

Цитирую дословно: „Штатное расписание с указанием ФИО и должностей сотрудников“.

Это как? Дать им отдельно Штатное, отдельно список сотрудников с должностями? Есть ещё вариант написать, что штатное расписание по сути своей не предполагает указания ФИО. И ограничиться стандартной формой штатного».

В комментариях сказали дать просто штатное расписание, никаких ФИО и прочего.

«Не надо ничего по фамилиям давать. Отправьте штатное расписание по утверждённой форме. И все».

Советуют налоговикам напомнить про ежемесячную СЗВ-М. Пусть в ПФР просят:

«Напомните им, что помесячно сдаём эту гадость СЗВ-М. Пусть включат межведомственное взаимодействие».

Автор и про РСВ вспомнила, но считает, что цель у налоговиков другая:

«Да мы и РСВ сдаём, и включать ничего не надо. Мне-то видится скрытый умысел установить соответствие между ФИО и должностью, а этого им ни один отчет не даёт».

Еще рассказали, что есть разница между штатным расписанием и штатной расстановкой.

«Наличие штатного расписания не предполагает, что все эти позиции заняты на требуемую дату. При встречной проверке, на мой взгляд, такой малоэффективен. Я бы вообще отказала в его предоставлении. Вот если бы затребовали штатную расстановку на определённую дату — другой вопрос».

Кстати, некоторые пишут, что у них налоговики и штатное расписание и штатную расстановку запрашивают.

В общем, советуют отвечать строго по запросу — штатное, значит штатное:

«Отвечайте строго по запросу, хотят штатное — вот вам штатное. А что они там скрыто хотят, это их проблемы».

То есть, по унифицированной форме Т-3.

12

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить