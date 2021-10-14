На требования налоговиков стоит отвечать максимально формально, как написали — так и давать. И если они хотят штатное расписания с ФИО и должностями — дать именно штатное расписание, где ФИО не пишут.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришла встречка в связи с выездной проверкой у контрагента (статья 93, пункт 1 статьи 93.1, абзац первый п. 5 статьи 93.1). Все бы ладно, но над последним пунктом туплю.

Цитирую дословно: „Штатное расписание с указанием ФИО и должностей сотрудников“.

Это как? Дать им отдельно Штатное, отдельно список сотрудников с должностями? Есть ещё вариант написать, что штатное расписание по сути своей не предполагает указания ФИО. И ограничиться стандартной формой штатного».

В комментариях сказали дать просто штатное расписание, никаких ФИО и прочего.

«Не надо ничего по фамилиям давать. Отправьте штатное расписание по утверждённой форме. И все».

Советуют налоговикам напомнить про ежемесячную СЗВ-М. Пусть в ПФР просят:

«Напомните им, что помесячно сдаём эту гадость СЗВ-М. Пусть включат межведомственное взаимодействие».

Автор и про РСВ вспомнила, но считает, что цель у налоговиков другая:

«Да мы и РСВ сдаём, и включать ничего не надо. Мне-то видится скрытый умысел установить соответствие между ФИО и должностью, а этого им ни один отчет не даёт».

Еще рассказали, что есть разница между штатным расписанием и штатной расстановкой.

«Наличие штатного расписания не предполагает, что все эти позиции заняты на требуемую дату. При встречной проверке, на мой взгляд, такой малоэффективен. Я бы вообще отказала в его предоставлении. Вот если бы затребовали штатную расстановку на определённую дату — другой вопрос».

Кстати, некоторые пишут, что у них налоговики и штатное расписание и штатную расстановку запрашивают.

В общем, советуют отвечать строго по запросу — штатное, значит штатное:

«Отвечайте строго по запросу, хотят штатное — вот вам штатное. А что они там скрыто хотят, это их проблемы».

То есть, по унифицированной форме Т-3.