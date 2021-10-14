Может ли работодатель установить получасовой обед при 8-часовом рабочем дне?

В большинстве компаний обеденный перерыв составляет один час. Но может ли он быть полчаса при 8-часовом рабочем дне, поинтересовались у Роструда.
А нам интересно узнать ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.
Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф:
«Здравствуйте. Может ли время перерыва на обед состовлять всего 30 минут при в 8 часовом рабочем дне?».
Роструд ответил, что да, может.
Открываем ст. 108 ТК. В ней указано:
А значит, работодатель не нарушает норм трудового законодательства.
Но в этой ситуации, если рабочий день начинается в 09:00, то закончиться он должен в 17:30.
Во сколько надо приступить к работе после обеда? В 14:00:00 или в 14:00:01? Подробнее – тут.
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