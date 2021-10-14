Может ли работодатель установить получасовой обед при 8-часовом рабочем дне?

В большинстве компаний обеденный перерыв составляет один час. Но может ли он быть полчаса при 8-часовом рабочем дне, поинтересовались у Роструда.

А нам интересно узнать ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф:

«Здравствуйте. Может ли время перерыва на обед состовлять всего 30 минут при в 8 часовом рабочем дне?».

Роструд ответил, что да, может.

Открываем ст. 108 ТК. В ней указано:

«В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается».

А значит, работодатель не нарушает норм трудового законодательства.

Но в этой ситуации, если рабочий день начинается в 09:00, то закончиться он должен в 17:30.

Во сколько надо приступить к работе после обеда? В 14:00:00 или в 14:00:01? Подробнее – тут.