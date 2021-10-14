Бумажные документы можно будет перевести в электронный вид и через год выкинуть

Готовится закон о конвертации бумажных документов в электронный формат, что сократит затраты бизнеса на хранение. Но бизнес считает, что этот проект неидеален.

Напомним, речь идет о законопроекте, который устанавливает правила:

Это трудновыполнимая задача, считает бизнес.

Зампредправления ВТБ Вадим Кулик направил письмо с критикой проекта гендиректору АНО «Цифровая экономика».

Сейчас в банке хранится 2,7 млрд листов документов, которые занимают 6,7 тыс. кв. м. Расходы на содержание архива — 750 млн руб.

Банкам придется провести работу по созданию электронных дубликатов с каждым клиентом (в том числе физлицом) при условии, что у последнего есть УКЭП. Но у кого-то из бывших клиентов могли измениться контактные данные, то есть банк просто не сможет их найти.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.