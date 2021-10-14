Бумажные документы можно будет перевести в электронный вид и через год выкинуть

Готовится закон о конвертации бумажных документов в электронный формат, что сократит затраты бизнеса на хранение. Но бизнес считает, что этот проект неидеален.
Напомним, речь идет о законопроекте, который устанавливает правила:
- хранения электронных документов;
- создания дубликатов бумажных документов в электронной форме;
- конвертации электронных документов из одного формата в другой.
В частности, проект предусматривает, что при конвертации документов (из бумаги в цифру) необходимо, чтобы итоговый вариант подписали усиленной электронной подписью все создатели документа. После этого бумажный исходник надо будет хранить 1 год.Это трудновыполнимая задача, считает бизнес.
Зампредправления ВТБ Вадим Кулик направил письмо с критикой проекта гендиректору АНО «Цифровая экономика».
Сейчас в банке хранится 2,7 млрд листов документов, которые занимают 6,7 тыс. кв. м. Расходы на содержание архива — 750 млн руб.
Банкам придется провести работу по созданию электронных дубликатов с каждым клиентом (в том числе физлицом) при условии, что у последнего есть УКЭП. Но у кого-то из бывших клиентов могли измениться контактные данные, то есть банк просто не сможет их найти.
Да и зачем потом еще целый год хранить бумажный документ, переведенный в электронный вид?В МЭР разработали поправки ко второму чтению законопроекта, пишет РБК. Введут возможность для физлиц подписывать дубликаты документов при помощи неквалифицированной ЭП, созданной в инфраструктуре Госуслуг.
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