Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бумажные документы можно будет перевести в электронный вид и через год выкинуть

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

Готовится закон о конвертации бумажных документов в электронный формат, что сократит затраты бизнеса на хранение. Но бизнес считает, что этот проект неидеален.

Напомним, речь идет о законопроекте, который устанавливает правила:

  • хранения электронных документов;
  • создания дубликатов бумажных документов в электронной форме;
  • конвертации электронных документов из одного формата в другой.
В частности, проект предусматривает, что при конвертации документов (из бумаги в цифру) необходимо, чтобы итоговый вариант подписали усиленной электронной подписью все создатели документа. После этого бумажный исходник надо будет хранить 1 год.

Это трудновыполнимая задача, считает бизнес.

Зампредправления ВТБ Вадим Кулик направил письмо с критикой проекта гендиректору АНО «Цифровая экономика».

Сейчас в банке хранится 2,7 млрд листов документов, которые занимают 6,7 тыс. кв. м. Расходы на содержание архива — 750 млн руб.

Банкам придется провести работу по созданию электронных дубликатов с каждым клиентом (в том числе физлицом) при условии, что у последнего есть УКЭП. Но у кого-то из бывших клиентов могли измениться контактные данные, то есть банк просто не сможет их найти.

Да и зачем потом еще целый год хранить бумажный документ, переведенный в электронный вид?

В МЭР разработали поправки ко второму чтению законопроекта, пишет РБК. Введут возможность для физлиц подписывать дубликаты документов при помощи неквалифицированной ЭП, созданной в инфраструктуре Госуслуг.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить