Нестабильный интернет не спасет от штрафов по онлайн-кассам

В памяти онлайн-кассы сохраняются все совершенные операции. Поэтому при перебоях с интернетом проблем не возникнет. Как только доступ к сети появится, вся информация передастся в ФНС.

Об этом сообщил начальник контрольного отдела УФНС России по Смоленской области С.А.Щедрова:

«Перебои со связью никак не повлияют на работу кассы, так как она сохраняет информацию и при восстановлении интернет-подключения сразу же направляет ее оператору фискальных данных».

Но она также уточнила, что работать без онлайн-ККТ некоторые местные бизнесмены все-таки могут:

«Однако работа без обязательной онлайн-передачи информации о выручке все-таки возможна, если численность населения местности, отдаленной от сетей связи, не превышает десяти тысяч человек, а данная местность входит в перечень, утвержденный Администрацией Смоленской области. Такой критерий определен приказом Минкомсвязи России от 05.12.2016 № 616».

ИП и компании могут не применять ККТ при одновременном соблюдении следующих условий:

реализация продовольственных товаров с открытых прилавков и в торговых местах, не являющихся магазинам, киосками и т.п.;

продажа непродовольственных товаров, которые не указаны в Перечне, с открытых прилавков вне крытых рыночных помещений.

Как правильно использовать онлайн-кассу и не нарваться на штрафы — тут.