Работающим пенсионерам опять обещают вернуть индексацию

В очередной раз (если честно, мы уже сбились со счета, в какой точно) в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Планируется упразднить норму, согласно которой индексация была отменена.

Вернуть индексацию планируется с 2022 года.

В этот раз авторы проекта — депутаты Хакасии.

Навскидку, вот несколько проектов по возврату индексации, которые были внесены в этом году: