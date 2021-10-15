Работающим пенсионерам опять обещают вернуть индексацию

В очередной раз (если честно, мы уже сбились со счета, в какой точно) в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Планируется упразднить норму, согласно которой индексация была отменена.
Вернуть индексацию планируется с 2022 года.
В этот раз авторы проекта — депутаты Хакасии.
Навскидку, вот несколько проектов по возврату индексации, которые были внесены в этом году:
- от ЛДПР;
- от СР,
- от КПРФ и депутатов Алтайского края.
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