Бизнес и адвокаты — враги налоговиков?

Налоговики относятся к бизнесу и адвокатам, которые его защищают, как к врагам. Требуют уточниться, пугают разными карами. А как же выражение «сервисная служба» из уст ее главы?

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«В последние три недели фиксирую жесточайшее обострение у налоговиков (осень что ли?). Хамство по телефону, необоснованные угрозы, шантаж и прочее. Что-то хромает сервис „дома высокой культуры быта“ у подопечных Даниила Вячеславовича»

Кейс последней недели в одной налоговой, которая не сходит с уст коллег, где меня не допускают к интересностям уже второй раз.

Длится вся история у доверителя с лета. И допросили уже, не поленившись выехать в офис, и на комиссию вызвали, попытавшись побудить, напомнив, что «вот вы же два года назад побудились, вам сейчас что, жалко, что ли?»

Теперь инспектор, получив письмо: «Ребята, вы нас вызвали, мы пришли, а вы нас не приняли», звонит руководителю, откровенно хамит и надменным тоном сообщает, что недосуг руководителю наложки общаться с представителем по доверенности (ст. 26 НК покинула чат), директор почему ещё не на ковре и не скребёт дверную коробку государственной двери в приемной?

Вы там преступлений насовершали, хотим вам на это указать (ну чтобы шок и трепет и доплаты), а то отправим всё сейчас всяким злым службам, а если уточнитесь, то не отправим (ну то есть сокрытием что ли занимаются, не хочется прям верить?).

Говорим «отправляйте». На том конце оцепенение.

Уточниться требуют по действующим компаниям, чьи директора допрошены, встречки ими отвечены, вычетов там не более 83%.

Теперь спамят уведомлениями. Я туда хожу, как на праздник. Записываюсь у охранника, звоню, что тут, и уезжаю, услышав, что не барское это дело — с адвокатом лясы точить. Адвокат всё исказит. Нужно, чтобы лично.

У бизнеса такое поведение вызывает шок и непонимание. Хотя я не удивлён. Ведь в своих ведомственных чатиках они (налоговики) называют нас (бизнес и юристов с адвокатами, ему помогающих) врагами.

Да, вы правильно прочитали. Врагами. Мы с вами — враги. Вот вам и государственная политика поддержки бизнеса».

В комментариях пишут:

«Очень точное слово — враги. Мы им мешаем „разводить“ и пугать налогоплательщика»

А еще пишут, что для налоговиков главное — выполнить план:

«Да нет, разводить и пугать — это побочка. Основное — выполнение плана, KPI и т.п., потому что без них хана премиям и СМС».

У адвокатов есть такое выражение: «перешел на светлую сторону», когда они в профессию приходят после полиции, СК, прокуратуры, и других структур. С другой стороны, налоговики свято верят в то, что «светлая сторона» — это именно они. Правда у каждого, видимо, своя.