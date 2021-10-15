❗️ Не забудьте сдать СЗВ-М. Сегодня последний день, но время еще есть

Срок сдачи СЗВ-М — до 15 числа месяца, следующего за отчетным. И сдавать его надо в ПФР ежемесячно. Иначе штраф — 500 рублей за каждого работника.

В отчетный период легко забыть о каком-либо отчете. Даже о том, который сдается ежемесячно. Например, СЗВ-М.

Последний день для сдачи — 15 число каждого месяца.

А вот штраф за опоздание с отчетом может обернуться в несколько десятков тысяч, а то и сотен тысяч рублей.

Для примера. В компании работает 100 человек. Штраф за несдачу — по 500 рублей за каждого работника. Итог: пропустили на один день сдачу отчета — штраф в 50 тыс. рублей.

А если компания крупная? И в ней работает 1000 человек?

Но при просрочке на один день штраф по СЗВ-М можно снизить в 10 раз. Пример из судебной практики — тут.

Друзья, а вы сдали уже СЗВ-М?