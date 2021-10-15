❗️ Не забудьте сдать СЗВ-М. Сегодня последний день, но время еще есть

Срок сдачи СЗВ-М — до 15 числа месяца, следующего за отчетным. И сдавать его надо в ПФР ежемесячно. Иначе штраф — 500 рублей за каждого работника.
В отчетный период легко забыть о каком-либо отчете. Даже о том, который сдается ежемесячно. Например, СЗВ-М.
Последний день для сдачи — 15 число каждого месяца.
А вот штраф за опоздание с отчетом может обернуться в несколько десятков тысяч, а то и сотен тысяч рублей.
Для примера. В компании работает 100 человек. Штраф за несдачу — по 500 рублей за каждого работника. Итог: пропустили на один день сдачу отчета — штраф в 50 тыс. рублей.
А если компания крупная? И в ней работает 1000 человек?
Но при просрочке на один день штраф по СЗВ-М можно снизить в 10 раз. Пример из судебной практики — тут.
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