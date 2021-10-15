⚖️ Подписываете трудовой договор только на последнем листе? Суд с вредным сотрудником гарантирован

Сотрудник решил обвинить работодателя в подделке трудового договора и уменьшении сумм компенсации и зарплаты. И сослался на то, что первые листы договора подменили, а подпись — только на последнем. Но суд не поддержал работника.
Трудовой спор рассматривал Второй Кассационный суд общей юрисдикции в августе 2021 года.
Суть спора: сотрудница настаивала на том, что на руки ей выдали не тот трудовой договор, который она подписывала. В договоре при подписании была большая зарплата и компенсация. А работодатель просто перераспечатал его на другой, прикрепил последнюю страницу с подписями и отдал сотруднице.
За это она потребовала у компании через суд 137 тыс. рублей в качестве возмещения морального ущерба и судебных расходов. А также внести изменения в действующий договор. А от суда — провести судебную экспертизу договора.
Экспертизу проводил специализированный центр. Но ничего доказать у сотрудницы не удалось:
«По заключению эксперта решить вопрос о времени нанесения печатных реквизитов на листах 1 — 5 двух экземпляров трудового договора <...> не представляется возможным, поскольку штрихи, нанесенные электрографическим способом (принцип работы лазерных принтеров и копировальных аппаратов), образованы частицами тонера, которые не содержит постепенно испаряющихся летучих компонентов».
Суд встал на сторону компании и отказал сотруднице в повторном рассмотрении дела или проведении повторной экспертизе.
Но такая судебная практика показывает, что все работники — разные. И чтобы в дальнейшем не обращаться в суд для разрешения трудового спора, лучше подписывать каждый лист трудового договора.
Друзья, рассказывайте, а как у вас подписывают трудовые договоры? На каждом листе или только на последнем?
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