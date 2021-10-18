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ИП продает недвижимость: платить УСН или НДФЛ

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Рубрика УСН
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Если ИП на УСН продает недвижимость, не имеющую отношения к бизнесу, надо платить НДФЛ. В противном случае —УСН.

Напомним, вопрос налогообложения сделок по продаже недвижимости и автомобилей волнует многих ИП. Его часто задают на нашем форуме. Людям непонятно, какой налог платить — как ИП или как простое физлицо.

Разъяснение дал Минфин в письме № 03-11-11/76758 от 22.09.2021.

Мы собрали аргументы в таблицу.

Признаки, которые указывают, что надо заплатить именно этот налог

УСН

НДФЛ

ИП осуществляет виды деятельности по продаже недвижимости;

недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.

недвижимость НЕ использовалась в предпринимательской деятельности;

в ЕГРИП не указан вид деятельности, связанный с продажей недвижимости.

 

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