ИП продает недвижимость: платить УСН или НДФЛ

Если ИП на УСН продает недвижимость, не имеющую отношения к бизнесу, надо платить НДФЛ. В противном случае —УСН.

Напомним, вопрос налогообложения сделок по продаже недвижимости и автомобилей волнует многих ИП. Его часто задают на нашем форуме. Людям непонятно, какой налог платить — как ИП или как простое физлицо.

Разъяснение дал Минфин в письме № 03-11-11/76758 от 22.09.2021.

Мы собрали аргументы в таблицу.

Признаки, которые указывают, что надо заплатить именно этот налог УСН НДФЛ ИП осуществляет виды деятельности по продаже недвижимости; недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. недвижимость НЕ использовалась в предпринимательской деятельности; в ЕГРИП не указан вид деятельности, связанный с продажей недвижимости.