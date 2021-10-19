Если вы получили в наследство деньги, НДФЛ платить не надо

Доходы от наследства не облагаются НДФЛ.
Такая норма содержится в п.18 ст. 217 НК. Там, в частности, сказано, что не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования.
Исключение — вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Таким образом, если вы получили деньги в порядке наследования, то эти доходы не подлежат обложению НДФЛ.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/78376 от 28.09.2021.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь