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Если вы получили в наследство деньги, НДФЛ платить не надо

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Рубрика НДФЛ
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Доходы от наследства не облагаются НДФЛ.

Такая норма содержится в п.18 ст. 217 НК. Там, в частности, сказано, что не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования.

Исключение — вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Таким образом, если вы получили деньги в порядке наследования, то эти доходы не подлежат обложению НДФЛ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/78376 от 28.09.2021.

 

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