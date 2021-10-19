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Если вы продали квартиру слишком дешево, НДФЛ вам насчитают от 70 % кадастровой стоимости

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Рубрика НДФЛ
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Доход от продажи квартиры, указанный в договоре, налоговики сравнивают с кадастровой стоимостью. К ней применяют коэффициент 0,7. Если полученная сумма больше — НДФЛ считают от нее.

Напомним, доход от продажи квартиры облагается НДФЛ, если она была в вашей собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет в зависимости от обстоятельств). При этом его можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или фактические расходы.

В письме Минфина № 03-04-05/78289 от 28.09.2021 объясняется, какая кадастровая стоимость учитывается.

В общем случае берется кадастровая на 1 января года продажи.

Но если квартира новая и поставлена на кадастровый учет в течение года, то берется кадастровая на момент ее постановки на учет.

Если квартира новая и к моменту продажи у нее еще не определена кадастровая стоимость, то норма про 70 % не применяется и доходом считается сумма из договора.

Постановка квартиры на государственный кадастровый учет

Какая кадастровая стоимость учитывается при расчете НДФЛ

давно

на 1 января года продажи

в течение года продажи

на момент постановки на кадастровый учет

нет

никакая

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