Если вы продали квартиру слишком дешево, НДФЛ вам насчитают от 70 % кадастровой стоимости

Доход от продажи квартиры, указанный в договоре, налоговики сравнивают с кадастровой стоимостью. К ней применяют коэффициент 0,7. Если полученная сумма больше — НДФЛ считают от нее.
В письме Минфина № 03-04-05/78289 от 28.09.2021 объясняется, какая кадастровая стоимость учитывается.
В общем случае берется кадастровая на 1 января года продажи.
Но если квартира новая и поставлена на кадастровый учет в течение года, то берется кадастровая на момент ее постановки на учет.
Если квартира новая и к моменту продажи у нее еще не определена кадастровая стоимость, то норма про 70 % не применяется и доходом считается сумма из договора.
Постановка квартиры на государственный кадастровый учет
Какая кадастровая стоимость учитывается при расчете НДФЛ
давно
на 1 января года продажи
в течение года продажи
на момент постановки на кадастровый учет
нет
никакая
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