🚻🚹 IT-компания учитывает совместителей для пониженных взносов и не учитывает для льготы по налогу на прибыль

Для IT-компаний предусмотрены льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Но надо соблюдать условие по численности сотрудников. Причем численность бывает разная. Не запутайтесь.
Как считать численность для права на льготу и учитывать ли при подсчете внешних совместителей, рассказал Минфин в письме № 03-15-06/78062 от 27.09.2021.
Напомним, для IT-компаний установлены следующие пониженные ставки:
- налог на прибыль в федеральный бюджет — 3 %;
- налог на прибыль в региональный бюджет — 0 %;
- страховые взносы на ОПС — 6 %;
- страховые взносы на ОМС — 0,1 %;
- страховые взносы на ОСС — 1,5 %.
Чтобы применять эти льготы, надо иметь:
- документ о госаккредитации;
- доход от профильной деятельности не менее 90 %;
- численность не менее 7 человек.
При этом численность для разных льгот считается по-разному.
Налог на прибыль
Страховые взносы
среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период
средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату пониженных взносов
При расчете численности надо ориентироваться на приказ Росстата от 27.11.2019 № 711 по заполнению формы П-4.
Там указано, что в среднюю численность включаются внешние совместители.
А вот в списочную численность работников, которая является основой для расчета среднесписочной численности, совместители не включаются.
Таким образом вырисовывается такая картина по внешним совместителям.
Налог на прибыль
Страховые взносы
Включать ли внешних совместителей в расчет численности
НЕТ
ДА
То есть численность внешних совместителей ИТ-организации учитывается в средней численности для целей применения пониженных взносов и не учитывается в среднесписочной численности для целей низких ставок налога на прибыль.
Такой вывод делает Минфин в своем письме.
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