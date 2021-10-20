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🚻🚹 IT-компания учитывает совместителей для пониженных взносов и не учитывает для льготы по налогу на прибыль

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Рубрика Страховые взносы
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Для IT-компаний предусмотрены льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Но надо соблюдать условие по численности сотрудников. Причем численность бывает разная. Не запутайтесь.

Как считать численность для права на льготу и учитывать ли при подсчете внешних совместителей, рассказал Минфин в письме № 03-15-06/78062 от 27.09.2021.

Напомним, для IT-компаний установлены следующие пониженные ставки:

  • налог на прибыль в федеральный бюджет — 3 %;
  • налог на прибыль в региональный бюджет — 0 %;
  • страховые взносы на ОПС — 6 %;
  • страховые взносы на ОМС — 0,1 %;
  • страховые взносы на ОСС — 1,5 %.

Чтобы применять эти льготы, надо иметь:

  • документ о госаккредитации;
  • доход от профильной деятельности не менее 90 %;
  • численность не менее 7 человек.

При этом численность для разных льгот считается по-разному.

Налог на прибыль

Страховые взносы

среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период

средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату пониженных взносов

 

При расчете численности надо ориентироваться на приказ Росстата от 27.11.2019 № 711 по заполнению формы П-4.

Там указано, что в среднюю численность включаются внешние совместители.

А вот в списочную численность работников, которая является основой для расчета среднесписочной численности, совместители не включаются.

Таким образом вырисовывается такая картина по внешним совместителям.

 

Налог на прибыль

Страховые взносы

Включать ли внешних совместителей в расчет численности

НЕТ

ДА

То есть численность внешних совместителей ИТ-организации учитывается в средней численности для целей применения пониженных взносов и не учитывается в среднесписочной численности для целей низких ставок налога на прибыль.

Такой вывод делает Минфин в своем письме.

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