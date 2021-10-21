IT-компания для налоговых льгот не учитывает доход от программ, внесенных в уставный капитал

Для определения права на льготы для IT-компании считаются доходы только от тех программ, которые фирма разработала сама, а не получила откуда-то из вне.

Напомним, для IT-бизнеса действуют льготные ставки по налогу на прибыль и взноса.

Одно из условий их применения — доля профильных доходов в общей массе доходов не менее 90 %.

Соответственно, встает вопрос, какие именно доходы можно отнести к льготным, которые фигурируют в числителе формулы.

Минфин в письме № 03-03-06/1/77709 от 24.09.2021 пояснил, что имеются в виду доходы от продажи прав использования программ для ЭВМ, разработанных этой ИТ-организацией.

Доходы от продажи прав использования ПО несобственной разработки, в том числе полученного в качестве взноса в уставный капитал, ИТ-организацией в соответствующую долю доходов от ИТ-деятельности не включаются.