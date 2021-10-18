💵 При рождении ребенка выплатят около 20 тысяч рублей в 2022 году

Пособия при рождении ребенка и по уходу за малышом до 1,5 лет с 1 февраля 2022 года увеличат на 5,8%.
Счетная палата опубликовала заключение на проекты бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС, в том числе и по детским пособиям.
Размер пособий до 01.02.2022 и после представлены в таблице.
Название пособия
Размер до 1 февраля 2022 года, руб.
Размер после 1 февраля 2022 года, руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка
18 886,32
19 981,73
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5
7 082,85
7 493,66
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5
29 600,44
31 282,85
Размер индексации составит 5,8%. А в 2021 году — 4,9%.
Диаграмма из заключения ФСС на 2022 год.
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