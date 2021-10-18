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💵 При рождении ребенка выплатят около 20 тысяч рублей в 2022 году

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Рубрика Детские пособия
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Пособия при рождении ребенка и по уходу за малышом до 1,5 лет с 1 февраля 2022 года увеличат на 5,8%.

Индексация пособие при рождении ребенка проводится на 1 февраля каждого года.

Счетная палата опубликовала заключение на проекты бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС, в том числе и по детским пособиям.

Размер пособий до 01.02.2022 и после представлены в таблице.

Название пособия

Размер до 1 февраля 2022 года, руб.

Размер после 1 февраля 2022 года, руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка

18 886,32

19 981,73

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5

7 082,85

7 493,66

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5

29 600,44

31 282,85

Размер индексации составит 5,8%. А в 2021 году — 4,9%.

мчя

Диаграмма из заключения ФСС на 2022 год.

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