💵 При рождении ребенка выплатят около 20 тысяч рублей в 2022 году

Пособия при рождении ребенка и по уходу за малышом до 1,5 лет с 1 февраля 2022 года увеличат на 5,8%.

Индексация пособие при рождении ребенка проводится на 1 февраля каждого года.

Счетная палата опубликовала заключение на проекты бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС, в том числе и по детским пособиям.

Размер пособий до 01.02.2022 и после представлены в таблице.

Название пособия Размер до 1 февраля 2022 года, руб. Размер после 1 февраля 2022 года, руб. Единовременное пособие при рождении ребенка 18 886,32 19 981,73 Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 7 082,85 7 493,66 Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 29 600,44 31 282,85

Размер индексации составит 5,8%. А в 2021 году — 4,9%.

Диаграмма из заключения ФСС на 2022 год.