Налоговики больше не смогут запрашивать у вас документы по прошлогодним сделкам с квартирами

Налоговые проверки ваших сделок с квартирами за 2020 год завершились сегодня.

С 18 октября налоговики не могут потребовать дополнительные документы по сделкам с недвижимостью за прошлый год. Так как трехмесячный срок бездекларационных проверок истек. Об этом напомнила ФНС.

Это касается тех людей, которые продали квартиру или получили ее в дар в 2020 году, но не сдали 3-НДФЛ.

Если человек доуточнял какие-либо данные, то срок проверки продлился. Так как при подаче 3-НДФЛ бездекларационный порядок налоговой проверки прекращается и начинается новая проверка.То есть в этом случае налоговики еще могут запросить у вас документы.

Почему налоговики отталкиваются именно от 15 июля при бездекларационной налоговой проверке, а не от 30 апреля?

С 2021 года у ФНС появилось право провести камеральную проверку людей, которые не представили 3-НДФЛ при продаже квартиры или получения ее в дар. Проверка начинается после крайнего срока уплаты НДФЛ, 15 июля 2021 года. Срок проверки — три месяца.

Несдача 3-НДФЛ не спасет вас от налога за продажу квартиры — читать тут.