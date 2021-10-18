⚖️ Личные деньги ИП нельзя блокировать из-за долгов предпринимателя. Налоговики проиграли второе дело

Налоговики не могут снимать личные деньги ИП в счет погашения налоговых долгов по предпринимательской деятельности. Суд второй раз стал на сторону ИП и банка.

Первое дело, в котором суд встал на защиту предпринимателя, было рассмотрено в августе 2021 года. Истцом был банк «ВТБ». Подробнее — тут.

А вот и второй случай, когда налоговики проиграли дело. Но теперь истцом был «Сбербанк».

Суть дела: налоговики заблокировали предпринимательский счет ИП, банк исполнил требование. Но на имя предпринимателя был открыт счет по вкладу, как на физлицо. «Сбербанк» не заблокировал его. Из-за этого налоговики оштрафовали банк на 20 тыс. рублей.

Но « Сбербанк » не согласился с таким подходом и дошел до кассации. АС Северо-Западного округа в постановление от 13.09.2021 № Ф07-12286/2021 встал на сторону банка и отменил штраф.

Как отметили судьи, налоговики могут блокировать счет ИП по решению налогового органа. А вот личные счета — только в судебном порядке.

«Взыскание налоговых платежей с физических лиц в бесспорном порядке явилось бы выходом за рамки собственно налоговых публично-правовых отношений и вторжением в иные отношения, в том числе гражданско-правовые».

Кроме того, суд назвал взыскание налоговых долгов из личных денег. Потому что из-за этого человек не сможет в нормальном объеме обеспечить жизнедеятельность себя и своих иждивенцев, приобрести продукты питания, одежду, лекарства, обеспечить иные жизненные потребности.

Еще одно судебное решение в пользу ИП показывает, что суды не дадут налоговикам списывать деньги с личных счетов. Но это не обозначается, что налоговики перестанут пытаться. Так как в этих двух делах истец — банк. А не каждый банк пойдет судиться из-за своего клиента.

Постановление АС СЗО от 13.09.2021 № Ф07-12286/2021 по делу N А42-6526/2019 — тут.