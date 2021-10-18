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Ставки НДФЛ менять не будут. По крайней мере, ближайшие три года

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Рубрика НДФЛ
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В отношении НДФЛ никаких изменений власти не планируют. Как минимум до 2024 года включительно.

Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам:

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем».

Как уточнил Силуанов, изменение ставки НДФЛ не сильно отразится на бюджетных доходах. А вот средние предприниматели могут пострадать:

«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс».

Материал по «РИА Новости».

В июле депутат ГД Анатолий Аксаков предлагал увеличить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Но власти все же не согласились.

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