Если компанию-арендатора помещения исключили из ЕГРЮЛ, а пользоваться помещением он продолжает, задолженность переносится в учете на учредителя (или другого правопреемника). А вот в налоговом учете трогать ничего не надо, считают бухгалтеры.

Спрашивает наш подписчик.

«Контрагент ООО заключил договор аренды помещения, за аренду исправно платил, потом платить перестал, но помещением пользовался, счета-фактуры получал, соответственно, в книге продаж арендодателя все отражалось.

По истечении некоторого времени, при проверке контрагента выяснилось, что он исключен из ЕГРЮЛ. Составили договор с заменой стороны, обязательства по оплате долга на себя принял учредитель, как физлицо.

Вопрос — как арендодателю поправить ситуацию в бухгалтерском и налоговом учёте? Период закрыт, отчётность по НДС сдана».

В комментариях советуют:

«Перенести задолженность на этого учредителя, б/сч 76. В 1С „корректировка долга“ называется. Отчётность я бы не трогала».

Автор спросила,и:

«Вы считаете, налоговая при камералке не прицепится? Арендатор-то на УСН был, я полагаю, но сомневаюсь, не возникнет ли вопросов по поводу несуществующего юрлица. Как эта АСК-2 у них работает?».

Про отчетность мнение обосновали тем, что для арендодателя тут ничего, кроме должника

«А что для арендодателя меняется, кроме должника? Ничего. Поэтому отчетность я бы не трогала. Тем более, если арендатор был на УСН — ваши счета-фактуры он к вычету не предъявлял. Физик — тем более не должен был. Для вас — ничего не меняется, ну если зашориться от того, что, получая оплату уже от физика — надо бить чеки».

Еще пишут, что. Главное, арендодатель НДС отразил и оплатил в бюджет.