Работодатели за свой счет должны премировать привитых работников, считают в Госдуме

Работников должен мотивировать к вакцинации сам работодатель через премии. И премии должны быть побольше, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно. Если это по рублю, то это, естественно, неинтересно.

Размер будет определяться в зависимости от региона и в зависимости для кого это делать. Единообразной [премии], наверное, быть не может», — сказал Тумусов.

Кроме этого депутат предложил страховать каждого вакцинированного на 10 млн рублей. Так власти докажут людям «абсолютную безопасность вакцины».

А неделю назад вирусолог предлагал штрафовать людей за отказ от вакцинации. Но в Кремле не поддержали такую идею. Подробнее — тут.