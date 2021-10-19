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У пенсионеров на НПД сохраняются льготы по налогу на имущество и есть индексация пенсии

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Рубрика Самозанятые
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Чтобы легально сдавать квартиру в аренду и при этом платить минимум налогов, многие становятся самозанятыми, в том числе и пенсионеры. При этом пенсионные льготы сохраняются.

Этот вопрос стал предметом обсуждения на нашем форуме.

Сравнительная таблица по выбору оптимального режима налогообложения для пенсионеров, сдающих в аренду жилье, — здесь.

Пенсионер колеблется между выбором — стать ИП на НПД или обычным физлицом на НПД. Дело в индексации пенсии. С физлицами на НПД все понятно — они взносы не платят, поэтому считаются неработающими и пенсию им индексируют.

А что с ИП на НПД? Ведь ПФР видит, что ИП числится в ЕГРИП. Не посчитают ли его работающим пенсионером?

Нет, ответили участники обсуждения.

Все плательщики НПД (в том числе ИП) имеют право на индексацию пенсий как неработающие пенсионеры.

Исключение — уплата пенсионером добровольных взносов в ПФР, что вряд ли бывает на практике, так как экономически это нецелесообразно.

Об индексации пенсий самозанятым высказалась ФНС в письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34.

Еще один вопрос, который волнует нашего читателя — льготы по налогу на имущество. Сохранятся ли они при переходе пенсионера в разряд самозанятых бизнесменов?

Льгота останется, отмечают клерки.

Напомним, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности.

Таким объектом может быть:

  • жилой дом;
  • квартира или комната;
  • гараж или машино-место;
  • хозпростройка площадью не более 50 кв. м.
Квартира, которую хочет сдавать пенсионер на НПД, не будет использоваться в предпринимательской деятельности, так как самозанятые ведут профессиональную деятельность.

А значит льгота по налогу на имущество для плательщиков НПД сохраняется.

Обсуждение идет в теме форума «Аренда и Налог на недвижимость при уплате НПД».

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