У пенсионеров на НПД сохраняются льготы по налогу на имущество и есть индексация пенсии

Чтобы легально сдавать квартиру в аренду и при этом платить минимум налогов, многие становятся самозанятыми, в том числе и пенсионеры. При этом пенсионные льготы сохраняются.
Этот вопрос стал предметом обсуждения на нашем форуме.
Сравнительная таблица по выбору оптимального режима налогообложения для пенсионеров, сдающих в аренду жилье, — здесь.Пенсионер колеблется между выбором — стать ИП на НПД или обычным физлицом на НПД. Дело в индексации пенсии. С физлицами на НПД все понятно — они взносы не платят, поэтому считаются неработающими и пенсию им индексируют.
А что с ИП на НПД? Ведь ПФР видит, что ИП числится в ЕГРИП. Не посчитают ли его работающим пенсионером?
Нет, ответили участники обсуждения.
Все плательщики НПД (в том числе ИП) имеют право на индексацию пенсий как неработающие пенсионеры.Исключение — уплата пенсионером добровольных взносов в ПФР, что вряд ли бывает на практике, так как экономически это нецелесообразно.
Об индексации пенсий самозанятым высказалась ФНС в письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34.
Еще один вопрос, который волнует нашего читателя — льготы по налогу на имущество. Сохранятся ли они при переходе пенсионера в разряд самозанятых бизнесменов?
Льгота останется, отмечают клерки.
Напомним, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности.
Таким объектом может быть:
- жилой дом;
- квартира или комната;
- гараж или машино-место;
- хозпростройка площадью не более 50 кв. м.
А значит льгота по налогу на имущество для плательщиков НПД сохраняется.Обсуждение идет в теме форума «Аренда и Налог на недвижимость при уплате НПД».
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