Штрафы за непривитых сотрудников предлагают отменить

Бизнес предложили не штрафовать за невыполнение условий по вакцинации. А поддерживать нужно не по кодам ОКВЭД, а по реальным потерям в выручке.

Об этом глава ТПП Сергей Катырин рассказал в интервью «ТАСС».

«Штрафы за количество привитых-непривитых я бы, честно говоря, отменил, потому что сложно очень этого добиться. Во-первых, есть те, кто по показателям не подходят. Во-вторых, существуют те, кто принципиально не хотят. Что с ними делать? Говорят: не допускайте до работы. А кого допускать и сделать так, чтобы производство не остановилось? Это же не так, что у нас на предприятии с запасом 20% людей, и в случае отказа их можно заменить. Не так просто выполнить эту норму», — сказал Катырин

Кроме того, он предложил изменить критерий, по которому нужно оказывать бизнесу господдержку. Сейчас есть несколько отраслей, которые считают пострадавшими. Относится ли организация или ИП к конкретной отрасли, определяют по основному коду ОКВЭД. А глава ТПП считает, что нужно смотреть, какие потери в выручке были у бизнеса, и от этого и определять необходимость поддержки.

По его словам, если выручка бизнеса упала не менее, чем наполовину, то тут поддержка точно нужна.

При этом, он призвал обратить внимание на всю цепочку предприятий, благодаря которым тот или иной бизнес работает.

«Например, в гостиничном бизнесе есть те, кто стирают белье, поставляют продукты, кто эти продукты выращивает. Цепочка не ограничивается владельцами фирмы», — сказал Катырин.