Налоговики отказывают компаниям в выплате ковидных зарплатных субсидий

Пострадавший малый бизнес получает отказы в выплате субсидий на зарплаты сотрудников по региональным ограничениям из-за ковида. Причина — ограничения ввели региональные власти, а не федеральный оперштаб.
Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Налоговые отказывают в назначении и выплате зарплатных субсидий компаний, которые относятся к пострадавшим из-за ковида отраслям, по причине введения ограничений региональными властями или оперштаба. Инспекции утверждают, что выплата положена только при введении ограничений федеральным оперштабом».Как Титов уточнил в письме, формально налоговики могут отказать в выплате субсидии по этому основанию.
Поэтому бизнес-омбудсмен предложил Мишустину внести изменения в перечень оснований для отказа: запретить отказывать в выплате зарплатных субсидий, если они введены на региональном уровне.Материал по «Ведомостям».
Как узнать, положена ли компании новая ковидная выплата — читать тут.
Ранее на Клерке писали, что суд не увидел причин для возврата ковидной субсидии, выплаченной налоговиками по ошибке. А также рассказывали о случае, когда налоговики потребовали субсидию вернуть, дескать, по ошибке начислили.
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