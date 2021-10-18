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Налоговики отказывают компаниям в выплате ковидных зарплатных субсидий

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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Пострадавший малый бизнес получает отказы в выплате субсидий на зарплаты сотрудников по региональным ограничениям из-за ковида. Причина — ограничения ввели региональные власти, а не федеральный оперштаб.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Налоговые отказывают в назначении и выплате зарплатных субсидий компаний, которые относятся к пострадавшим из-за ковида отраслям, по причине введения ограничений региональными властями или оперштаба. Инспекции утверждают, что выплата положена только при введении ограничений федеральным оперштабом».

Как Титов уточнил в письме, формально налоговики могут отказать в выплате субсидии по этому основанию.

Поэтому бизнес-омбудсмен предложил Мишустину внести изменения в перечень оснований для отказа: запретить отказывать в выплате зарплатных субсидий, если они введены на региональном уровне.

Материал по «Ведомостям».

Как узнать, положена ли компании новая ковидная выплата — читать тут.

Ранее на Клерке писали, что суд не увидел причин для возврата ковидной субсидии, выплаченной налоговиками по ошибке. А также рассказывали о случае, когда налоговики потребовали субсидию вернуть, дескать, по ошибке начислили.

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