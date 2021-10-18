Налоговики отказывают компаниям в выплате ковидных зарплатных субсидий

Пострадавший малый бизнес получает отказы в выплате субсидий на зарплаты сотрудников по региональным ограничениям из-за ковида. Причина — ограничения ввели региональные власти, а не федеральный оперштаб.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как Титов уточнил в письме,в выплате субсидии по этому основанию.

Как узнать, положена ли компании новая ковидная выплата — читать тут.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.